Prefeitura divulga nova lista de orgânicos em Pinheiral

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 08:34 horas

Pinheiral – A prefeitura, em mais uma ação em apoio aos produtores, divulgou nesta manhã de quarta-feira, 5, mais uma lista de orgânicos produzidos e vendidos pelos produtores rurais de Pinheiral. As entregas são delivery e sem custo para os consumidores. A iniciativa visa fomentar o setor, além de gerar empregos e renda, principalmente no período de pandemia de Covid-19.

Os produtos podem ser encomendados de segunda a quinta-feira pelo telefone (24) 99987-8927 ou através do grupo do Whatsapp através do link (https://chat.whatsapp.com/KXQVvF20gg3J4ASLLsEd4y). São comercializadas: cesta orgânica com uma alface (crespa ou roxa), uma chicória, uma couve, uma salsa e uma cebolinha pelo valor de R$ 12,00. Outros produtos como alface americana, folhas de brócolis, repolho, alho poró, coentro, brócolis, hortelã, citronela (repelente natural), peixinho da horta, boldo, boldo chileno, erva cidreira, arnica, pimenta calabresa e açafrão da terra in natura podem ser encomendados separadamente.

Além disso, são vendidos, também, itens de jardinagem como mudas ornamentais, suculentas, cactos, vasos pintados à mão, plantas medicinais, adubos orgânicos, etc. A ação conta com apoio da técnica em agropecuária, do Departamento de Desenvolvimento Rural, Bárbara Carlos do Carmo.