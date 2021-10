Prefeitura e Rotary Club de Volta Redonda promovem ‘Multivacinação’ para adolescentes acima de 12 anos no Park Sul

Matéria publicada em 28 de outubro de 2021, 17:53 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, em parceria com o Rotary Club, promove neste sábado, dia 30, edição extra da campanha nacional de Multivacinação para adolescentes acima de 12 anos.

Das 14h às 20h30 no Shopping Park Sul serão aplicadas vacinas contra Covid-19 e tríplice viral contra caxumba, rubéola e sarampo, no público de 12 a 17 anos.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, ressaltou que este sábado é mais uma oportunidade para os adolescentes em atraso com as vacinas de rotina, ou que ainda não tenham tomado a vacina contra a Covid-19 colocar em dia a caderneta de vacinação.

E o Rotary clube de Volta Redonda fará também sua ação anual sobre a importância da vacinação contra Poliomielite. A poliomielite, ou simplesmente pólio, é uma doença que causa paralisia e pode ser fatal. Ela ainda ameaça as crianças de algumas partes do mundo. O vírus invade o sistema nervoso e pode causar paralisia em questão de horas, colocando em risco pessoas de qualquer idade, mas principalmente menores de cinco anos. Não existe cura para a pólio, mas ela pode ser evitada com a vacina. Diferente de muitas doenças, a poliomielite pode ser erradicada.

É um evento que o Rotary Clube de Volta Redonda promove anualmente em outubro em paralelo com outros de todo o mundo.