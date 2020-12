Prefeitura elabora Plano de Proteção e Defesa de Animais em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 12:05 horas

Volta Redonda – O Plano Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (PMPDA) foi apresentado à população de Volta Redonda, na noite desta terça-feira, dia 01, durante audiência pública transmitida do auditório da prefeitura pela página do Facebook da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). O documento propõe diretrizes e estabelece ações para implementação de políticas públicas de assistência aos animais, num período de dez anos (de 2021 a 2030).

Para conferir o plano na íntegra, basta acessar o link: https://bit.ly/Plano-Municipal-Proteção-e-Defesa-dos-Animais. O prefeito Samuca Silva afirmou que, para garantir que essas metas sejam cumpridas, o documento será encaminhado para aprovação na Câmara de Vereadores ainda nesta semana.

“Virando Lei Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, o estudo será mais um legado no setor ambiental deixado por esta gestão. Esse será o 1º Plano Municipal de Proteção e Defesa dos Animais no interior do estado, o que representa um grande avanço para a nossa cidade”, falou, lembrando outros legados na área ambiental, entre elas, a revitalização do Parque Natural do Ingá, no Santa Cruz; a reforma geral do Zoológico Municipal, na Vila; implantação do Plano Municipal de Arborização Urbana, que já plantou 20 mil mudas na cidade.

O prefeito lembrou ainda do Parque Natural de Volta Redonda, na Rodovia dos Metalúrgicos, área de 1,2 milhão de m², que une espaços públicos de convivência à Mata Atlântica preservada; e o Jardim Botânico, na Ilha São João, que recebe animais domésticos.

“A única recomendação é que os donos levem sacolas para recolher os dejetos”, avisou Samuca.

O secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Marcus Vinícius Convençal, reforçou que o Plano de Proteção e Defesa dos Animais foi criado de forma democrática entre o poder público municipal, com a participação de sete secretarias, e a sociedade civil, representada por ONGs (Organizações Não-Governamentais) ligadas ao Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, criado em 2017.

A prefeitura ainda ampliou a ação da Guarda Ambiental, que passou a atuar na fiscalização de maus tratos de animais domésticos e também no resgate de animais silvestres. No primeiro caso, também foi criado o projeto SOS Animal Fiel, que prevê um fiel depositário em caso de apreensão de animal doméstico para aguardar decisão judicial. Já os animais silvestres são encaminhados para o Zoológico Municipal, onde uma equipe técnica avalia o estado de saúde, faz o tratamento e, quando possível, reinsere na natureza.