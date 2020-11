Prefeitura encerra período de assinatura do Minha Casa Minha Vida no Paraíso de Cima, em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 10:55 horas

Contemplados que não compareceram na assinatura do contrato, deverão procurar a Caixa Econômica Federal do Centro, entre os dias 10 e 13, das 08 às 13 horas

Barra Mansa – Na última quarta-feira, dia 04, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Subsecretaria de Habitação, encerrou o período de assinatura dos contratos dos contemplados do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ (MCMV), do bairro Paraíso de Cima. Porém, algumas pessoas não compareceram para o procedimento. Para garantir que nenhum dos agraciados perca seus imóveis, o prazo foi estendido para mais uma semana. Entre os dias 10 e 13 de novembro, das 08 às 13 horas, os interessados deverão se deslocar até a Caixa Econômica Federal (CEF) do Centro para assinar o documentBM

Barro.

O subsecretário de Habitação de Barra Mansa, Alberto Carneiro, reforçou a importância de os contemplados assinarem o contrato. “Esse é mais um passo para a garantia da casa própria. Infelizmente, algumas pessoas não puderam comparecer ao empreendimento na data prevista para a assinatura. Por isso, vimos a importância de garantir mais um prazo para que eles consigam assinar o documento. Estamos aqui para ajudá-los no que for necessário, mas contamos com um engajamento dos agraciados”, disse Alberto.

Caso o contrato também esteja em nome do cônjuge, este deverá comparecer à CEF, que fica na Rua Andrade Figueira, nº 45, no Centro, ao lado da Igreja Matriz. É necessária a apresentação de um documento com foto para efetuar a assinatura do documento. Para mais informações, entre em contato através do telefone: (24) 2106-5900.