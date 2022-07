Prefeitura entrega aos moradores do Balneário quadra reformada

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 12:33 horas

Revitalização conta com lâmpadas de led e tabelas de acrílico

Angra dos Reis – A animação das crianças e adolescentes do Balneário deu o tom da entrega da reforma da quadra poliesportiva do bairro, no fim da tarde de quinta-feira, dia 7.

A revitalização realizada pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Urbanização Parques e Jardins, assim como em diversas outras localidades do município, não se trata apenas de melhorias no equipamento público, mas é um projeto de fomento à prática esportiva de toda a população.

– Nosso trabalho aqui, como estamos fazendo em diversos bairros, foi revitalizar a quadra com manutenção da estrutura, pintura, traves novas, iluminação de led e tabelas de acrílicos que duram muito mais que as de madeira – destacou a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito.

Já o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, ressaltou a importância da revitalização das quadras nos bairros associada ao projeto de incentivo às praticas esportivas.

– É importante entregar as quadras e estimular o uso pela população, pois o espaço público deve ser ocupado pelos seus moradores da melhor forma possível. Por isso, atualmente temos as reformas das quadras associadas ao incentivo de aulas de diversas práticas esportivas para todas as idades – disse Cláudio.

A entrega da obra contou com a presença do prefeito Fernando Jordão que conversou com os moradores, jogou bola com as crianças e os adolescentes. Ele chamou a atenção para a importância que as práticas de esporte e de lazer têm na vida das pessoas.

– Não estamos entregando apenas mais uma obra de revitalização de uma quadra. Estamos entregando mais saúde e vida para a população, pois movimentar-se é de extrema importância para o corpo e a mente. Da infância à terceira idade, as práticas esportivas são essenciais para a prevenção de doenças. Faremos mais, muita mais quadras cobertas como esta para que os moradores de Angra sempre tenham lazer e esporte perto de casa – disse Fernando Jordão.

Também prestigiaram a entrega da revitalização da quadra do Balneário os vereadores Luciana Valverde, Dudu do Turismo, Jane Veiga, Titi Brasil e Jorginho Brum.