Prefeitura entrega mais uma área de lazer revitalizada no bairro Santa Cruz

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda entregou aos moradores do Santa Cruz a revitalização da Praça de Lazer e Campo de Futebol Society Oswaldo Lourenço Ferreira, que fica na Avenida Orlando Jerônimo Telles, nesse sábado, 5. No mês passado, dentro das comemorações pelo aniversário da cidade, o bairro recebeu a reforma da Praça Leandro Thomé Damaciano e a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Guanahyro Ferreira Neto, que foi reconstruída.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, ressaltou que o bairro Santa Cruz também recebeu pintura de meio-fio, capina, roçada, poda de árvores e retirada de entulho, além de nova iluminação de LED em alguns pontos.

“O bairro está todo cuidado e peço ajuda da população para preservar o trabalho. É um prazer voltar aqui para entregar mais uma área de lazer revitalizada para os moradores, espero que cuidem com carinho, pois o espaço é de vocês”, disse, agradecendo a presença da família do homenageado que dá nome à praça. “Obrigada às filhas do Sr. Oswaldo, Maria Ângela e Maria Aparecida, pela presença e por deixar a prefeitura fazer essa homenagem”.

O deputado estadual Munir Neto esteve na entrega da praça, no sábado, e comemorou o avanço na reconstrução da cidade. “Pegamos a cidade destruída, tanto na Infraestrutura como na Saúde, Assistência Social, Educação e conseguimos avançar. Como deputado, consigo ajudar atuando como interlocutor entre a prefeitura e o governo do estado e garantir investimentos para o município”, afirmou.

Munir agradeceu ainda à Câmara de Vereadores, que estava representada na cerimônia de entrega da praça pelos vereadores Edson Quinto, Cacau da Pararia e Vair Duré. “A parceria do legislativo também tem sido fundamental para a nossa cidade”, falou, agradecendo ainda à toda população e associações de bairros se dirigindo ao presidente da Associação de Moradores do Santa Cruz, Alexandro Bandeira de Andrade, o Dinho.

“E a prefeitura vai atender outro pedido da população do Santa Cruz. O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que sediou os atendimentos de saúde enquanto a reconstrução da UBSF era concluída, será totalmente reformado e reaberto”, contou Munir, que foi secretário de Ação Comunitária por 14 anos em Volta Redonda.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que são mais de 300 obras em andamento em toda cidade. “Não só o bairro Santa Cruz, mas toda população de Volta Redonda está sendo beneficiada com as reformas em áreas de esporte e lazer, unidades de saúde, escolas, além do asfaltamento das vias e outros investimentos na reconstrução da nossa cidade”, reforçou Neto.