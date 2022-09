Prefeitura entrega obras e melhorias em bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de setembro de 2022, 15:22 horas

Moradores de Três Poços e Água Limpa receberam neste fim de semana espaços de lazer revitalizados, prontos para a prática de esportes e de atividades de recreação

Volta Redonda – O prefeito Antonio Francisco Neto entregou à população neste fim de semana obras e melhorias em duas áreas de lazer de Volta Redonda. A Praça Arilson Cláudio Garcia Fortes, no bairro Três Poços, foi totalmente revitalizada, assim como o Complexo Esportivo do Coroados Esporte Clube, na Água Limpa. Ambos espaços receberam os trabalhos da equipe da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

A área da Praça Arilson Cláudio Garcia Fortes recebeu uma revitalização total. O espaço de lazer teve os vestiários reformados, recuperação dos alambrados da quadra de grama sintética, colocação de uma rede de proteção na cobertura de todo o campo, reforma da praça com a colocação de brinquedos, do ponto de ônibus e paisagismo. A entrega aconteceu na noite de sábado (17).

Já as melhorias no Complexo Esportivo do Coroados Esporte Clube incluem reformas no vestiário, revitalização do campo, construção de uma arena society – local que era muito solicitado pela comunidade, além de colocação de brinquedos, mesas com cadeiras, bancos e pintura geral. O espaço de lazer também recebeu paisagismo. Os serviços foram entregues na manhã deste domingo (18) e contaram com um jogo de futebol amistoso entre os Masters do Voltaço e um combinado do bairro Água Limpa.

“Essas entregas que estamos fazendo buscam dar um local digno aos moradores para a prática de esportes, fazer um exercício ou simplesmente passar horas agradáveis com a família e os amigos. Estamos reconstruindo a cidade e esperamos que as pessoas possam ter mais saúde, lazer e alegria. Essas inaugurações são mais uma demonstração da competência que temos em nossa equipe; a Poliana (secretária municipal de Infraestrutura), o vice-prefeito Sebastião Faria, entre outros. Não tem como dar errado. Com uma equipe competente dessas e uma Câmara Municipal parceira, eu tenho certeza que Volta Redonda vai ser a cidade que nós sonhamos viver um dia”, destacou o prefeito Neto, lembrando que a prefeitura irá reformar mais áreas de lazer, incluindo a troca do gramado de 14 campos de futebol na cidade.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, agradeceu a equipe da Pasta empenhada nas obras e lembrou que este trabalho de recuperação das áreas de lazer da cidade irá continuar. “Quando assumimos o governo, encontramos um descaso total e tudo destruído, tanto na periferia quanto nos bairros mais centrais. Estamos recuperando esses espaços aos poucos. Vamos chegar a todos os bairros. Este trabalho busca recuperar a autoestima das pessoas, elas se sentirem bem onde moram e trazer a comunidade conosco nesta recuperação da cidade”, ressaltou.

Os diretores da Associação de Moradores do bairro Três Poços, Ramires Teixeira Antônio e Paulo Roberto Gomes, comemoraram as reformas que, segundo eles, eram uma reivindicação antiga da comunidade.

“Essa obra a gente espera há muitos anos. Além da praça, conquistamos recentemente um quebra-molas próximo, o que aumenta a segurança dos moradores, dos frequentadores aqui da praça e nós só temos a agradecer ao prefeito Neto. É o ponto de ônibus, a pracinha para as crianças, a rede de proteção na cobertura do campo society. Tudo isso dá uma segurança e acreditamos que os pais tendem a trazer mais seus filhos para se divertir”, comentaram.

As cerimônias de entrega contaram também com as presenças do vice-prefeito Sebastião Faria, do vereador Fábio Buchecha, de moradores dos bairros, além de familiares dos homenageados: Paulo Henrique da Silva, Gilberto de Souza (Beto), José Luiz dos Reis (Zezé), entre outros.