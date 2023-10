Prefeitura entrega obras e melhorias no bairro Belo Horizonte

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda entregou na tarde deste sábado, dia 14, a revitalização da Praça de Lazer e campo de grama sintética Venancia Juliana da Costa e Souza, no bairro Belo Horizonte. Localizada na Rua 6, a praça ganhou novos brinquedos, mesas de pingue-pongue, vestiário, quiosque com mesas e bancos, iluminação, pintura geral e paisagismo.

Esta é a quarta praça totalmente revitalizada que a prefeitura entregou na última semana. Os bairros Vila Brasília, Três Poços e Santo Agostinho também receberam novos espaços de lazer. A cerimônia de entrega contou com a presença da secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira, do secretário municipal da Pessoa com Deficiência Washington Uchôa, os vereadores Cacau da Padaria e Vander Temponi, integrantes da associação de moradores e familiares da homenageada.

A secretária Poliana Moreira reforçou o compromisso com o bairro na transformação das áreas de lazer em beneficio dos moradores, principalmente, das crianças que agora contam com um novo espaço para brincadeiras. “Esta praça estava totalmente abandonada e hoje estamos entregando uma nova realidade para os moradores. É a primeira praça que estamos devolvendo para o Belo Horizonte e, até o fim deste ano, outras duas praças do bairro serão revitalizadas para que a comunidade possa usar com muita alegria”, disse.

A revitalização da praça era um pedido antigo dos moradores. “Agradeço ao prefeito Neto, a secretária Poliana que sempre nos atendem em nossas reivindicações. Está praça é uma área muito importante para a comunidade, com esta iniciativa vemos que a prefeitura está em todos os lugares trabalhando para todos”, comentou o vereador Cacau da Padaria. Já o vereador Vander Tempori falou sobre a reconstrução da cidade com o apoio da Câmara Municipal.

“O prefeito Neto reconstruiu Volta Redonda, não é novidade para ninguém que a cidade estava totalmente largada. Com o apoio da Câmara de Vereadores, o município tem avançado em todos os aspectos, são muitos os investimentos em saúde, infraestrutura, mobilidade em benefício da população”, disse.

A Praça de Lazer e campo de grama sintética levam o nome da antiga moradora Venancia, muito conhecia na comunidade. Ela faleceu em 2006 aos 106 anos. Seu neto, Dilson José da Silva expressou sua emoção pela merecida homenagem a avó. “Estou muito feliz e emocionado com a homenagem. Obrigado prefeito Neto e secretária Poliana por terem trazido mais dignidade e cidadania ao nosso bairro. Nossa família se sente honrada por perpetuar o nome da avó Venancia”, citou, o neto acompanhado de outros familiares, moradores do Belo Horizonte.