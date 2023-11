Prefeitura entrega praça revitalizada no bairro Vila Americana

Volta Redonda – Moradores do bairro Vila Americana, em Volta Redonda, receberam a revitalização da Praça Edilson Oliveira Ribeiro “Dissim” na noite dessa sexta-feira, 24. A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), reformou toda a área de esporte e lazer e entregou com festa para a comunidade.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, reforçou que essa é mais uma praça revitalizada e que o seu compromisso com a população é reformar todas as praças do município, 380, até o final de 2024.

“Hoje, entregamos melhorias como reforma dos meios-fios e caiação, limpeza geral e nova pintura – além do paisagismo, que conta com revitalização das plantas, plantio de árvores e instalação de papeleiras. As equipes também restauraram bancos e mesas, reformaram os equipamentos de academia e o piso ganhou pintura artística”, falou Poliana.

O espaço de lazer na praça também foi beneficiado. No parquinho infantil foram reformados os brinquedos existentes e ainda foram instalados novos equipamentos para a criançada. Na quadra, houve troca de alambrado e pintura geral do espaço esportivo, incluindo a demarcação da quadra. A pista de skate também foi revitalizada e ganhou pintura artística.

Suely de Souza, moradora há mais de 40 anos do bairro, lembrou que criou os filhos brincando na praça e hoje leva o neto Rhavi, de dois anos, para aproveitar o espaço. “É muito bom que esteja tudo reformado e seguro para ele brincar. E se todos ajudarem a conservar, o local, que é ponto de encontro para toda família, ainda vai ser atrativo para ele por muitos anos”, disse.

Denise Alves, assessora do deputado estadual Munir Neto, esteve na cerimônia de inauguração e lembrou do compromisso do deputado com a recuperação de Volta Redonda.

“Munir atua como interlocutor entre o governo do estado e o município para garantir verbas para diversas áreas. Para infraestrutura, destaco os investimentos na recuperação asfáltica, fundamental para a mobilidade urbana”, falou Denise, parabenizando os moradores pela praça que receberam.

O vereador Lela também foi cumprimentar os moradores e agradeceu a Poliana e ao prefeito Neto pelo compromisso com a reconstrução de Volta Redonda.

“Desta vez, os beneficiados foram os moradores da Vila Americana, mas sabemos que a equipe da Secretaria de Infraestrutura está atuando em toda cidade. Como vereador, posso atuar como ponte, levando as prioridades da população para o poder público e é gratificante ver resultados como estou vendo nessa praça”, afirmou.

Da família do homenageado, Edilson Oliveira Ribeiro, o Dissim, estavam a companheira Andréia e os irmãos Márcio e Márcia.