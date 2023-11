Prefeitura entrega revitalização da Praça Mário Martins

Pinheiral – A prefeitura fará nesta quarta-feira (22), às 18h30, a entrega da revitalização da praça Mário Martins, localizada na Rua Helena Corrêa de Miranda, próximo ao Morro dos Britos. No local, foram instalados parquinho de madeira e bancos .

A obra faz parte do pacote de investimentos com recursos próprios em execução no município esse ano, que incluem ainda a construção de muros de contenção de encostas, obras de drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica de diversas ruas, reformas e construção de espaços e prédios públicos.