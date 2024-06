Prefeitura entrega revitalização de complexo esportivo e de lazer no bairro Belmonte

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda entregou na tarde deste domingo (23) a revitalização da Praça de Esporte e Lazer Raimundo Gomes da Costa, no bairro Belmonte, realizada em pouco mais de um mês pela Secretaria Municipal de Obras. Composto por quadra coberta, campo de futebol, raia de malha, playground, equipamentos de ginástica e área para socialização, o complexo esportivo e de lazer localizado no encontro da Avenida dos Mineiros com a Rua José de Souza Ramos recebeu uma série de melhorias. Dentre elas estão nova pintura geral, recuperação da estrutura metálica da quadra e dos equipamentos da praça, utilizados pelos moradores do bairro, para que tudo esteja em boas condições de uso.

“Nós sabemos o quanto essas praças são importantes para a comunidade, e no caso desse espaço no Belmonte temos um complexo que oferece várias opções de lazer e de prática de esporte. Estamos atentos às demandas da população, das associações de moradores e dos vereadores, que vivem com mais proximidade o dia a dia dos bairros, para entregar as obras necessárias”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O vereador Luciano Mineirinho agradeceu à Prefeitura por mais uma melhoria para o bairro. “É a quarta praça aqui no Belmonte em cinco meses. A prefeitura tem ajudado a comunidade, e a gente agradece ao prefeito, ao deputado Munir Neto e a todos os secretários – especialmente ao Jerônimo (Teles, da Secretaria Municipal de Obras – SMO)”, declarou o vereador.