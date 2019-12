Prefeitura entrega série de obras em Resende

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 10:24 horas

Alguns trabalhos estão em andamento, como a Estrada Surubi-Bulhões; serviços de manutenção são feitos de maneira contínua

Resende- O município recebeu nos últimos três anos importantes investimentos, que levaram a cidade a contar com uma infraestrutura apontada entre as melhores do estado e do país. Entre novas realizações e um trabalho permanente de manutenção, a prefeitura entregou obras de grande, médio e pequeno porte. Todas, no entanto, muito aguardadas pela população. A expansão do sistema de iluminação por LED e o pioneirismo do uso da mão de obra de apenados em obras públicas são apenas alguns dos destaques promovidos pela atual gestão.

A Avenida Jefferson Geraldo Bruno, que dá acesso ao bairro Jardim do Sol e margeia a Rodovia Presidente Dutra, ganhou nova rede de drenagem, asfalto, sinalização e iluminação, além de uma calçada com acessibilidade.

Conhecida como Estrada do Jardim do Sol, a via recebeu obras que foram aguardadas por quase 15 anos pela comunidade e entregues em agosto de 2019. A prefeitura ainda fez reparos em ruas internas do bairro e prepara a entrega de uma nova praça, que ficará na Estrada Franco Faggian e está com os serviços em andamento. Da mesma maneira, os trabalhos para asfaltamento da Estrada Surubi-Bulhões seguem a todo vapor e ganharam grande destaque em 2019. No total, a estrada se estende por cerca de oito quilômetros, nos quais a prefeitura já realizou serviços como o preparo e tratamento do solo; a limpeza das caixas coletoras e a remoção de “borrachudos”, que são pequenos pontos de erosão e acúmulo de água.

O asfalto já está sendo jogado na via, que será transformada em uma nova alternativa de entrada e saída de Resende, com acesso direto à Dutra, na altura da antiga Ponte dos Arcos. Outra vantagem para a população é que a via também poderá ser utilizada para acessar Porto Real sem trafegar pela rodovia federal. A estrada também ganhará uma ciclovia e um projeto de iluminação.

Asfalto nos bairros

Além das duas estradas, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos tocou outros importantes projetos de asfaltamento nos bairros de Resende. A travessa entre os bairros Morada da Montanha e Jardim Aliança II, por exemplo, foi pavimentada pela primeira vez por iniciativa da atual gestão. Da mesma forma, diversas ruas do bairro Ipiranga, que sofriam com buracos, formação de lama e poeira, também receberam asfaltamento ao longo do ano. O bairro ainda receberá iluminação com LED e revisão no sistema de drenagem. O trabalho de pavimentação também chegou ao bairro São Caetano, que também tem novo sistema de iluminação, com luz de LED.

Ao longo de 2018, a prefeitura já tinha feito outros trabalhos importantes de pavimentação, como na região da Alvorada e Manejo, onde houve a pavimentação da Rua São Paulo e a finalização das obras da Avenida Governador Portela.

Tapa-Buracos, intertravados e paralelepípedos:

A prefeitura de Resende também manteve em ação durante todo o ano a “Operação Tapa Buracos”, atuando de forma emergencial em locais considerados mais críticos ou que ficaram abandonados pelo Poder Público.

Da mesma forma, a Secretaria de Obras e Infraestrutura seguiu com a recuperação dos pisos de intertravados, cujo trabalho foi desenvolvido nos bairros: Jardim Tropical, Paraíso, Elite, Santa Isabel, Vila Julieta, Jardim Aliança II, Cidade Alegria, Morada do Castelo, Liberdade, entre outros. Houve também recuperação dos paralelepípedos na Cidade Alegria, Vila Julieta, no Centro e na Vila Adelaide. A secretaria faz ainda trabalhos seguidos para desobstrução das redes de drenagem em toda a cidade, para prevenir problemas principalmente nos períodos chuvosos.

Apenados trabalham em obras públicas

Resende é uma das cidades pioneiras no país a contar com apenados trabalhando em obras públicas. A iniciativa teve início no meio de 2018, a partir de uma parceria entre a prefeitura, a Justiça, a Fundação Santa Cabrini e a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Com o nome de “Ressocialização de Amor”, o projeto beneficiou a sede do 37º Batalhão da Polícia Militar; o Posto da Polícia na Vicentina; a Creche Municipal do Bairro Vicentino; a Escola Municipal Surubi; a Estrada Surubi-Bulhões; o acesso ao Jardim do Sol; a Capela Mortuária; a Escola Municipal Governador Roberto Silveira; o Estádio do Trabalhador; a sede da 89ª Delegacia de Polícia Civil; e o Colégio Municipal Getúlio Vargas.

Resende: mais iluminada e segura

O serviço de iluminação pública de Resende tem se tornado cada vez mais eficiente, econômico e menos nocivo ao meio ambiente, na medida em que o projeto das lâmpadas de LED é expandido. O projeto, que é o maior em execução na região atualmente, já rendeu mais de 6 mil lâmpadas de LED instaladas nos mais variados pontos do município. No total, serão atingidos aproximadamente 14 mil pontos de luz.