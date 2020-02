Prefeitura faz força tarefa para atender famílias desabrigadas em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 11:28 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa montou uma força-tarefa para atuar no deslizamento de terra no bairro Vila Natal. Equipes da Defesa Civil e das secretarias de Assistência Social, Habitação, Manutenção Urbana e Ordem Pública, foram para a localidade após alerta sobre o deslizamento de um barranco e a queda de uma árvore na Rua Três. Pelo menos 30 casas estão interditadas e 20 pessoas já deixaram o local, seguindo para abrigo provisório na Associação de Moradores da comunidade.

Outros, mesmo com o risco de novos deslizamentos, preferiram permanecer em suas residências. Na manhã desta quarta-feira, 12, a Defesa Civil também se reuniu, com a equipe Secretaria de Assistência Social para definir um local para abrigar as famílias. Foi determinado que durante o dia os desabrigados ficarão no Cras Vila Natal e a noite no Colégio Damião Medeiros até que a situação seja regularizada.

O secretário de Habitação de Barra Mansa, Alberto Carneiro, disse que apesar de estar em área de risco, uma parte significativa dos moradores não pretende sair da localidade.

“Vamos deslocar uma equipe da secretaria até o bairro para realizar o cadastro do Minha Casa. Minha Vida e vamos solicitar um complemento no aluguel social, no valor de R$200, totalizando R$500. Esse aditivo será apenas para as pessoas desta localidade que estiverem inseridas no programa”, frisou Alberto.

O coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, ainda completou. “Essas pessoas, que vivem em áreas de riscos, terão prioridade para atendimento no programa do governo federal. Quando interditamos as 30 casas percebemos que há um risco muito grande do deslizamento do morro. A responsabilidade de alertá-los é minha, mas não posso forçar ninguém a sair dessas áreas, mas vou trabalhar para que essas pessoas entendam que a melhor alternativa é sair de suas casas”, explicou.

Uma equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também esteve no bairro, na terça-feira, 11, e, segundo a secretária da pasta, Ruth Coutinho, os moradores foram alertados, no ano passado, sobre o Programa do Aluguel Social. “Alguns moradores estão desfrutando do Aluguel Social, outros, por vários motivos, optaram por não aceitar o benefício e voltaram para suas casas mesmo cientes do risco que estavam correndo. Estamos trabalhando para mudar essa realidade, pois entendemos que a situação é difícil, mas precisamos preservar essas vidas”, expressou Ruthinha.

Defesa Civil de Barra Mansa faz importante alerta

De acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil a situação dos rios Paraíba, Barra Mansa e Bananal continuam gerando preocupação no município. Isso porque seus níveis estão alterados, por conta da constante chuva. O órgão ainda alertou que há possibilidade de transbordo, caso chuvas torrenciais continuem nos municípios de Bananal, Lídice, Rio Claro e Resende. Portanto, moradores que vivem próximos aos rios devem ficar sob alerta.