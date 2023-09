Prefeitura faz parceria com ECT e regulariza CEPs de Barra do Piraí

Barra do Piraí – A secretaria de Comunicação de Barra do Piraí mapeou os pontos do município que não contam com número de CEP. Em parceria com a ECT (Empresa de Correios e Telégrafos), um projeto chamado cepeamento enumerou esses pontos e propôs regularizar ruas e bairros, bem como promover os novos CEPs de diferentes partes do município. O documento foi entregue pela chefe da pasta de comunicação, América Tereza do Nascimento, ao prefeito Mario Esteves.

Ao longo dos últimos meses, foram feitas várias consultas aos Correios, no sentido de facilitar o trabalho dos carteiros e de das empresas que fazem entregas de compras pelo ecommerce (meio digital).

“A vida dos carteiros não é fácil; imagine sem o CEP de determinadas ruas? Nós conseguimos encaminhar, junto à sede na capital, para que tudo fosse passado para a prefeitura. E, agora, será mais ágil para a chegada de correspondências nas casas”, frisa o gerente dos Correios em Barra do Piraí, Marcilei Porto.

América Tereza relembrou que, as maiores dificuldades estavam em encontrar meios para auxiliar a chegada de correspondências nas residências. “Os distritos, por exemplo, possuíam um único CEP. Ou seja, chegavam a determinado local e as cartas, muitas vezes, extraviavam. Agora, não teremos mais esse problema. Nosso próximo passo é confeccionar as placas de ruas para auxiliar a rotina de todos aqueles que entregam cartas às ruas, já com seu CEP. Todas as ruas de todos os distritos passam a ter CEPs individuais e não únicos como era no passado. Eu detectei esse problema quando atuei na subprefeitura da Califórnia. O Correio devolvia uma quantidade muito grande de correspondências, por não conseguir localizar os endereços, por conta de um CEP único em um distrito tão grande quanto o da Califórnia”, acredita a chefe da pasta, agradecendo ao engenheiro Agrimensor, Enaldo dos Santos Costa, pela colaboração na concretização do projeto.

Já o prefeito Mario Esteves comemorou a conquista pelo cepeamento de Barra do Piraí, junto à Superintendência dos Correios no Rio de Janeiro. “É um direito de cada um ter essa organização. E a proposta deu mais dignidade aos que precisam desse trabalho. Isso mostra a preocupação com o ir e vir das pessoas. Demorou, mas agora você tem um registro mais preciso e assertivo sobre onde você reside”, arremata.

A população já pode encontrar o número do seu CEP no serviço de pesquisa na internet Google. No site, é possível localizar pelo nome da rua de toda Barra do Piraí. Na quinta, 14, a secretária América Tereza entregou, na Câmara Municipal, o documento para todos os vereadores.