Prefeitura incentiva ´delivery´ de produtos orgânicos em Pinheiral

Pinheiral – Produtores rurais de Pinheiral aderiram as vendas através do sistema “Delivery”. A implantação do sistema contou com o apoio da prefeitura e os produtos comercializados ficam disponíveis para venda entre segunda e quinta-feira, com entregas às sextas-feiras e sábados.

A oferta, segundo os produtores, é variada e vai desde cestas com orgânicos à derivados de leite, entre outros. Na cesta de orgânicos simples, que custa R$ 12, o consumidor recebe alface, rúcula, couve, salsa e cebolinha. Há opção ainda da cesta tamanho médio que, além das verduras, incluiu meio quilo de batata doce, comercializada por R$20 ou ainda a opção em tamanho grande que acrescenta coentro, um quilo de mandioca, meio quilo de batata doce e meio quilo de chuchu, custando R$32.

Os produtores vendem ainda queijos, doces, linguiças, mel, manteiga, rapadura, palmito e entre outros produtos pelo telefone (24)99976-0433.

“Essa semana realizamos algumas alterações como a inclusão da cesta orgânica mini e também estamos aceitando pedidos pelo grupo do whatsapp, uma forma de atender também as pessoas que não conseguem realizar a ligação e os clientes também podem visualizar os produtos e a forma de produção”, explicou a técnica em agropecuária, do Departamento de Desenvolvimento Rural, Bárbara Carlos do Carmo