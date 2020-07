Prefeitura intensifica higienização de unidades de saúde em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 11:02 horas

Volta Redonda – As ações preventivas foram reforçadas com o trabalho de higienização e sanitização em unidades de saúde. O serviço visa melhorar a ação de controle de circulação de Covid-19. As equipes estiveram, nessa quarta-feira, 22, nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), dos bairros 249, Roma I e Roma II, além do Cais Conforto e do Hospital de Campanha, localizado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba.

O serviço envolve a lavagem dos locais atendidos com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

“A prevenção é o melhor remédio e temos que garantir o atendimento em nossa rede de saúde. Enquanto higienizamos a cidade, a população tem que continuar se protegendo, lavando bem as mãos, praticando o distanciamento. Se precisar sair, use máscara”, recomendou o prefeito Samuca Silva.

A higienização e sanitização vêm ocorrendo diariamente em Volta Redonda, com foco em locais que costumam ocorrer aglomerações e grande circulação de pessoas. Além de unidades de saúde, o trabalho é realizado nos principais centros comerciais de Volta Redonda, na Ilha São João, no Estádio Raulino de Oliveira e outros locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.