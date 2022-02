Prefeitura interdita obra no terminal da Vale em Mangaratiba

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 07:51 horas

Mangaratiba – Com o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Municipal (GPA), a prefeitura interditou uma obra irregular no Terminal da VALE, na Ilha Guaíba, que, segundo o município, não possuía autorização dos órgãos ambientais para ser executada. A obra fazia parte da construção do novo sistema de drenagem do terminal.

A fiscalização ocorreu mediante denúncia anônima e durante a vistoria, a prefeitura afirma que foram constatadas obras em diferentes pontos do terminal da Ilha Guaíba (TIG), que é uma área de proteção ambiental. Segundo o município, a licença de operação do TIG está vencida desde 2011 e uma das condições do processo de renovação, é a construção de um sistema de drenagem para fazer a correta destinação de resíduos de minérios, sanitários, pluviais, entre outros.

Ainda de acordo com o município, para executar reformas em sua área, a VALE deveria apresentar, obrigatoriamente, um parecer técnico emitido pelo INEA autorizando a obra, conforme preconizam a condicionante de n° 22 da Licença ambiental vencida, a Lei municipal 1.209/2019 e a Resolução CONAMA 237.

“Estamos atuando dentro do que as leis ambientais determinam e com total segurança jurídica. Como já disse, não temos intenção de interromper as atividades da VALE, mas, precisamos que a empresa se responsabilize e compense os danos ambientais que causa diariamente à Mangaratiba”, explicou o Secretário de Meio Ambiente, Antonio Marcos Barreto.

INEA

No comunicado da prefeitura, o município afirma que desde de 2019, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mangaratiba vem buscando um diálogo junto a VALE e ao órgão estadual licenciador das atividades da empresa, o INEA, para buscar uma solução que minimize os impactos ambientais causados pela mineradora no município.

Neste período, a SMMA, segundo o comunicado, já tentou por diversas vezes firmar um acordo de cooperação técnica com o INEA com objetivo de ajudar a acelerar a renovação da licença de operação da VALE, mas, nunca obteve resposta. Entretanto, diante da poluição permanente causada pela empresa na cidade e dos flagrantes de crime ambiental, a SMMA também encaminhou relatórios e denúncias, que só foram respondidas pelo INEA quando a Prefeitura, em um ato administrativo respaldado no Código Ambiental Municipal, interditou as atividades do TIG em março de 2021.

“Nosso trabalho é 100% respaldado e norteado pelas leis ambientais vigentes. Atuamos dentro daquilo que a lei nos compete. Desde de 2019 estamos tentando um diálogo com o INEA sobre a VALE sem sucesso. Mangaratiba sofre o impacto direto das atividades poluidoras da mineradora e nós enquanto órgão municipal, não podemos fechar os olhos”, comentou o Secretário.