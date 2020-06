Prefeitura interdita ponte para obras em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Ponte Irmãos Di Biase, a Ponte do Royal, um dos principais pontos de circulação de veículos em acesso à cidade, será interditada a partir desta quinta-feira, 2, para obras de recuperação de estrutura. Os serviços, orçados em R$ 400 mil, devem sem concluídos em quatro meses. Além do asfaltamento, a ponte vai passar a contar com passeios públicos, além de toldos, na lateral da pista para proteção de pedestres. As obras prevem ainda instalação de luz de LED.

A liberação das obras foi assinada pelo prefeito Mario Esteves, que anunciou obras e investimentos em diferentes setores na cidade, sobretudo em infraestrutura, cujo montante de serviços deve chegar à R$ 30 milhões.

“São obras pela cidade, e em setores importantes, como a Saúde e Educação. A questão de infraestrutura estava em nosso cronograma. E quase foi prejudicada por conta da pandemia e desse momento pelo qual passa a nação. Contudo, por ter agido com responsabilidade, conseguimos tirar do papel estes projetos importantes para Barra do Piraí”, pontua.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas Pereira, durante as obras a ponte ficará interditada. O Ele lembra, ainda, que a obra foi possível a partir de um convênio com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), por se tratar de uma estrada Estadual.

“Apesar de fazer parte de uma rodovia estadual, a RJ 145, a manutenção deste via pública precisa ser realizada. Diferente do que fizemos recentemente, com o recapeamento no início dela, à margem direita, quando conseguimos administrar o trânsito – e com interdição parcial e de três dias – esta obra requer complexidade. É um momento importante para a malha rodoviária da cidade e, porque não dizer, da região. E obtivemos a chancela do Governo do Estado, via DER, que constatou estar a ponte com boa estrutura”, disse o secretário.