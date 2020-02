Prefeitura investe em recuperação asfáltica em Quatis

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 10:07 horas

Quatis – O prefeito Bruno de Souza (MDB) anunciou, no começo da manhã desta terça-feira, dia 11, a realização de novos investimentos em obras de pavimentação na área urbana do município. Os investimentos estão orçados em R$ 2 milhões que serão aplicados em recuperação de ruas em diversas localidades da cidade.

No Loteamento São José I, na parte alta da cidade, os serviços de infraestrutura já começaram e deverão terminar nos próximos dias. Logo após a conclusão desta etapa, a prefeitura fará a colocação do pavimento com blocos inter travados (blocos de concreto). Entre os serviços em andamento nesta fase da infraestrutura, está a implantação da rede de águas pluviais e da rede coletora de esgoto.

As obras de pavimentação no Loteamento São José I foram calculadas em R$ 550 mil e vão tornar realidade uma reivindicação de vários anos dos moradores, assim como ocorreu com as famílias residentes em um bairro próximo, o Loteamento Céu Azul, cujas ruas foram asfaltadas pela prefeitura, no ano passado. O asfaltamento do Céu Azul era esperado há pelo menos dez anos pela comunidade local.

No pacote de novos investimentos em obras de pavimentação consta ainda o recapeamento asfáltico das ruas Pedro Monteiro (Bairro Pilotos), Geraldo Delgado (Loteamento Boa Vista), major José Isidro (Centro) e Carlos Haasis (Jardim Pollastri), a rua aonde se localiza a Associação da Feira da Roça de Quatis.

Nos próximos dias, será realizada ainda a nova fase da operação tapa-buraco, no Centro, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Loteamento Boa Vista, Santo Antônio, Jardim Independência, Loteamento Santa Bárbara, Mirandópolis, Jardim Pollastri, Pilotos e Bondarowsky.