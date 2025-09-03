Prefeitura leva alunos e pessoas com deficiência ao circo em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí promoveu nesta quarta-feira (3), uma sessão especial do Circo Babilônia para alunos da rede municipal de ensino e de instituições que atendem pessoas com necessidades especiais. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, reuniu estudantes, professores e familiares.

O espetáculo foi gratuito e adaptado para respeitar as diferentes necessidades do público, com atenção especial a crianças com hipersensibilidade sensorial.

“Foi uma manhã mágica para nossos estudantes. Quero muito agradecer ao Circo Babilônia por aderir a essa ação e proporcionar um momento tão puro de diversão para a rede municipal de ensino e nossas instituições para pessoas com necessidades especiais”, afirmou a prefeita Katia Miki, presente ao evento.

Pais também destacaram o impacto positivo da atividade. Para Regilaine Pereira, mãe de Luis Guilherme, aluno da Escola Municipal Newton Rocha Brandão, “o evento foi excelente. Meu filho conseguiu socializar e ficar tranquilo durante todo o espetáculo. Foi uma iniciativa incrível da prefeitura”.

A sessão contou ainda com a presença do vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; da secretária municipal de Educação, Cleide Mara Rocha; do secretário de Esporte e Lazer, Anderson Ribeiro; do secretário de Comunicação, Hugo Marques; e do secretário de Cultura e Economia Criativa, Gabriel Barbosa.