quarta-feira, 3 setembro 2025
Fale conosco

Prefeitura leva alunos e pessoas com deficiência ao circo em Barra do Piraí

Sessão adaptada e gratuita promoveu inclusão e diversão para centenas de participantes

by Lívia Nascimento

Espetáculo foi gratuito e adaptado para respeitar as diferentes necessidades do público – Foto: Divulgação

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí promoveu nesta quarta-feira (3), uma sessão especial do Circo Babilônia para alunos da rede municipal de ensino e de instituições que atendem pessoas com necessidades especiais. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, reuniu estudantes, professores e familiares.

O espetáculo foi gratuito e adaptado para respeitar as diferentes necessidades do público, com atenção especial a crianças com hipersensibilidade sensorial.

“Foi uma manhã mágica para nossos estudantes. Quero muito agradecer ao Circo Babilônia por aderir a essa ação e proporcionar um momento tão puro de diversão para a rede municipal de ensino e nossas instituições para pessoas com necessidades especiais”, afirmou a prefeita Katia Miki, presente ao evento.

Pais também destacaram o impacto positivo da atividade. Para Regilaine Pereira, mãe de Luis Guilherme, aluno da Escola Municipal Newton Rocha Brandão, “o evento foi excelente. Meu filho conseguiu socializar e ficar tranquilo durante todo o espetáculo. Foi uma iniciativa incrível da prefeitura”.

A sessão contou ainda com a presença do vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; da secretária municipal de Educação, Cleide Mara Rocha; do secretário de Esporte e Lazer, Anderson Ribeiro; do secretário de Comunicação, Hugo Marques; e do secretário de Cultura e Economia Criativa, Gabriel Barbosa.

Você também pode gostar

Voltaço finaliza preparação antes de encarar o Paysandu...

Volta Redonda registra queda de até 64% na...

Senado aprova PEC que muda regras dos precatórios

Prefeitura de Volta Redonda promove 1º Festival de...

Prouni 2025/2: prazo para comprovar informações termina na...

Mais um suspeito de assalto a familiares de...

Deputado estadual é preso por intermediar armas para...

Saúde de VR leva vacinas e atendimentos ao...

Escola de Barra Mansa terá palestras sobre bullying...

Diogo Nogueira abre a Feira do Amor de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996