Prefeitura oferta exames preventivos para mulheres em Resende

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 10:44 horas

Resende – Mulheres com idades entre 25 e 64 anos poderão, neste sábado, 8, fazer exames preventivos em uma das 14 unidades de Saúde de Resende. A medida faz parte de mais uma edição do Mutirão de Exames Preventivos em 2020.

De acordo com a organização do mutirão, apesar do público alvo prioritário, todas as mulheres que forem até a unidades munidas do Cartão SUS, serão atendidas. Para o mutirão deste sábado, estão abertos os seguintes pontos de atendimento: Posto do Estado; Posto Manejo; Clínica da Família; PSF Morro do Cruzeiro; PSF Itapuca; PSF Vicentina; PSF Engenheiro Passos; PSF Morada da Barra; PSF São Caetano; PSF Primavera; PSF Liberdade; PSF Cabral; PSF Nova Alegria; PSF Jardim Alegria/Beira Rio.

Como nas outras edições, os procedimentos ofertados neste sábado envolvem exames considerados primordiais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer no colo do útero. Com isso, há um trabalho de prevenção e também de encaminhamento de eventuais casos confirmados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma inclui o papanicolau, teste físico das mamas e orientações do autoexame. O resultado do exame preventivo tem previsão para ficar pronto entre 30 a 45 dias e pode ser retirado pela paciente no posto de saúde onde foi realizado.