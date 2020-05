Cadeiras na praça evitam aglomerações na CEF em Valença nesta segunda-feira

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 11:23 horas

Valença – Cadeiras na praça. Esta foi a forma que a prefeitura de Valença criou para evitar aglomerações durante atendimentos realizados pela agência da CEF (Caixa Econômica Federal), nesta segunda-feira, 4. As cadeiras foram organizadas com uma distância mínima de 1,5 metros e agradaram moradores.

No local, há guardas municipais que também atuam no controle das medidas no combate ao Covid-19. Valença segue com 104 casos suspeitos de contaminação pelo Novo Coronavírus.