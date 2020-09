Prefeitura realiza melhorias no Cemitério Municipal do Retiro

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 08:37 horas

Volta Redonda- Com o objetivo é oferecer mais conforto para quem visita o local, além melhorar o acesso e segurança ao visitante, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciará nesta semana uma reforma geral do Cemitério Municipal Bom Jardim Isidorio Ribeiro, no bairro Retiro.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, a manutenção do local será intensificada.

O secretário esteve no local nesta quarta-feira, dia 16, para analisar o cemitério além de entregar equipamentos de proteção individual, botas, álcool em gel e uniformes para os funcionários.

“Estive no cemitério nesta manhã conversando com os funcionários e analisando a estrutura do local e as necessidades dos servidores. Precisamos melhorar no que tange a conservação dos espaços e proteger o cemitério em geral de vandalismo. Então vamos acelerar essas manutenções garantindo um melhor acesso a população e uma condição melhor de serviço para os trabalhadores”, disse.

O secretário Vinícius ressaltou que o cemitério passará por limpeza geral e revitalização, com serviços de remoção de entulhos, varrição, caiação, roçada e capina, manutenção do paisagismo.

Segundo o secretário, a sede administrativa e o estacionamento também receberão intervenções como melhorias na iluminação. Na sede, também serão feitas ações de melhoria na estrutura que conta com recepção, vestiários masculino e feminino, refeitório, copa, almoxarifado e sala de arquivo, para mais conforto dos funcionários.