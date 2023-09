Prefeitura realiza mutirão de castração no Parque Mambucaba

Angra dos Reis – A Superintendência do Bem-Estar Animal vai iniciar na terça-feira, 19 de setembro, a partir das 10h, o cadastro para o mutirão de castração no Parque Mambucaba. Todo o processo de agendamento será online, no site oficial da Prefeitura (www.angra.rj.gov.br), sem a necessidade de pegar fila. A previsão é que o mutirão comece a ser realizado no dia 25 de setembro, na sede da regional do bairro, na Travessa Mato Grosso, nº 104. As inscrições ficarão abertas até todas as 1.200 vagas serem preenchidas.

Poderão agendar a cirurgia de castração os moradores do Parque Mambucaba, Praia Vermelha, Vila Histórica de Mambucaba, Morro da Boa Vista e Sertão da Mambucaba. Para isso, o tutor ou lar temporário deverá informar os seguintes dados: nome completo, CPF, RG, endereço, telefone de contato e e-mail. Durante a inscrição, o usuário também terá que informar o nome do animal, espécie, idade, raça, peso e sexo. Poderão ser agendados até cinco animais por CPF.

No dia do mutirão, o tutor deverá apresentar documento original e xerox do RG e CPF, do comprovante de residência e do formulário de inscrição de cada animal (digital ou impresso)

INSTRUÇÕES PARA A CASTRAÇÃO

De acordo com a Superintendência de Bem-Estar Animal, o tutor ou lar temporário deve seguir algumas instruções para que a cirurgia seja realizada com segurança. No dia da castração, o animal deve estar em boas condições de saúde e deve ser transportado de uma maneira segura (cães com coleira, felinos em caixa de transporte e animais bravos com focinheira).

Os responsáveis também devem levar a roupinha cirúrgica para o pós-operatório e o animal deve estar em um jejum de 8 horas. Os animais braquicefálicos (os de focinhos curtos, como shitzu, pug, buldogue francês, buldogue inglês e boxer) necessitam de exames obrigatórios e complementares para que possam ser castrados.

Mais informações podem ser obtidas em (24) 3377 4527 ou no e-mail [email protected]. As próximas localidades a receber o mutirão serão divulgadas em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Angra dos Reis.