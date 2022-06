Prefeitura realiza mutirão para entrega do Cartão Supera RJ

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 10:55 horas

Entrega dos cartões acontece no dia 1º de julho, no Cais de Santa Luzia, a partir das 10h

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, vai realizar no dia 1º de julho um mutirão para a entrega do Cartão Supera RJ. A ação acontece no Cais de Santa Luzia, das 10h até às 15h.

Para receber o benefício, o contemplado deve comparecer no mutirão portando seu CPF e RG. A lista com os nomes dos beneficiários pode ser conferida aqui (https://www.angra.rj.gov.br/noticia.asp?vid_noticia=64222&indexsigla=imp). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, 960 pessoas estão aptas para receberem o auxílio.

– O nosso objetivo é que as políticas públicas cheguem a quem precisa e tem direito. Por isso vamos realizar esta grande ação, no Centro da cidade, na sexta-feira. É importante que as pessoas acessem o site da Prefeitura e verifiquem se estão na listagem dos contemplados do Supera Rio – destacou o Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.

O Supera RJ tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19), estimulando a economia e fortalecendo a rede de proteção às pessoas em maior situação de vulnerabilidade social no Estado do Rio de Janeiro. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Supera RJ em https://www.superarj.rj.gov.br/ ou pelo Call Center do Programa, por meio do telefone 0800 071 7474.