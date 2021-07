Prefeitura realiza ‘Treinão Barra Mansa’ em Rialto

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 07:50 horas

Evento marca retomada das atividades esportivas na cidade

Barra Mansa – Neste domingo, 25, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), realizou o ‘Treinão Barra Mansa’. O evento, com percurso de 13 quilômetros no distrito de Rialto, teve início às 8h e contou com a participação de 120 corredores de todos os gêneros. Ao final, todos foram contemplados com medalha.

O coordenador da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Elias da Corbama, falou sobre a retomada das atividades esportivas no munícipio.

– Pela primeira vez, o distrito de Rialto tem oportunidade de sediar esse evento. Isso marca a volta dos circuitos de corridas e dos eventos esportivos de Barra Mansa. Já no mês que vem, no dia 22, vamos sediar o evento do ciclismo, devido ao projeto de lei do

vereador Luiz Furlani aprovado pela Câmara e sancionada pelo prefeito Rodrigo Drable – comentou.

Elias também agradeceu aos colaboradores que ajudaram na retomada da atividade esportiva. “Sou grato ao prefeito, aos secretários e aos patrocinadores que ajudaram na realização de hoje. Isso só está sendo possível porque todos se uniram em prol deste evento”, finalizou.

O corredor Edvaldo Barbosa falou sobre o ‘treinão’.

– É um passo importante, pois todos estavam muito ansiosos porque não estava tendo corrida e agora puderam retornar. Foi excelente, o percurso estava bem pesado e tudo estava bem organizado e seguindo os protocolos – disse.