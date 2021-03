Prefeitura recebe equipamentos para 4 leitos de UTI

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 11:16 horas

Volta Redonda – A prefeitura informou neste sábado, dia 27, que recebeu equipamentos hospitalares -monitores e respiradores- para equipar e permitir a abertura de quatro novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) no Hospital Munir Rafful (Hospital do Retiro) para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. A data que os novos leitos começarão a funcionar não foi informada. Já foi aberto o processo para a contratação de médicos que irão trabalhar no hospital.

Na quarta-feira, dia 24, dez leitos de UTI foram abertos no Hospital do Retiro e outros 14 leitos de clínica médica para atender pacientes Covid. Dois leitos de UTI foram abertos no Hospital São João Batista (HSJB) na semana passada, totalizando 17 novos leitos de UTI para tratamento de Covid-19.

A prefeitura pede à população que siga o protocolo de combate ao novo coronavírus, como o uso de máscara, lavagem das mãos e uso do álcool 70. Pede ainda que os moradores evitem aglomerações e não promovam festas.