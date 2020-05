Prefeitura reforma três pontes na região de Maromba e Maringá 

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 15:26 horas

Itatiaia – Em menos de uma semana a prefeitura de Itatiaia iniciou a reforma da terceira ponte na região de Maromba e Maringá. Dessa vez o serviço está acontecendo na ponte localizada entre as Vilas de Maringá, na divisa entre os municípios de Itatiaia/RJ e Bocaina de Minas/MG. O trabalho, realizado por servidores da Administração Regional, conta com a troca de todo o assoalho, do guarda-corpo e pintura.

Para a realização do serviço, a prefeitura contou com a parceria da prefeitura de Bocaina de Minas que doou 30 peças de assoalhos. As demais foram compradas pelo governo municipal.

Conforme explica o Administrador Regional de Maromba e Maringá, Cláudio Lopes, diariamente dezenas de pessoas, entre trabalhadores e visitantes, utilizam a ponte.

– A ponte é muito utilizada por trabalhadores, pois as Vilas de Maringá Rio e Maringá Minas concentram o maior número de comércio, restaurantes, hotéis e pousadas, ou seja, são centros comerciais na região e essa ponte é a principal ligação entre as vilas da região,por isso essa reforma é muito importante e com certeza beneficiará muitas pessoas – disse

Além da reforma ponte localizada na divisa entre os estados, outras duas situadas no Vale do Pavão também foram reformadas e aguardam apenas a pintura da proteção lateral. Em ambas as obras também foram trocados os assoalhos e os guarda-corpos.