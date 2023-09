Presidente da Fundação Cultura Barra Mansa participa de reuniões em Brasília

Barra Mansa – O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, esteve em Brasília nesta terça-feira, dia 05, onde se reuniu com representantes da Comissão de Cultura para propor pautas de fortalecimento dos Fundos Municipais e atrair recursos ao município. No encontro, Bravo fez algumas propostas que podem se tornar lei e garantir a isenção de imposto de renda para doações de pessoas físicas aos fundos. Atualmente, o abatimento pode ser feito apenas para os fundos da criança e do adolescente; do idoso; ou para projetos credenciados no Programa Nacional de Incentivo à Cultura (Pronac).

Também foi colocada em pauta a possibilidade da criação de uma lei que autorize os canais de redes sociais e mídias digitais de órgãos públicos a transferirem os recursos de eventuais monetizações para os fundos municipais e estaduais de Cultura. Esta medida permitirá que qualquer órgão público que tenha canal no youtube e monetize sobre ele, tenha condições de colocar recurso no fundo correspondente ao ente da Federação.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, enalteceu a ida à capital federal e valorizou as diferentes pautas apresentadas. “A ocasião também foi uma oportunidade para atrair recursos de eventuais emendas parlamentares e parcerias para projetos na cidade que podem se transformar em obras de adequação de espaço para uma escola técnica de dança, que é um sonho antigo da nossa gestão. Também solicitamos reformas e manutenção dos nossos patrimônios históricos”, informou.

O presidente da Comissão de Cultura, o deputado federal Marcelo Queiroz, exaltou o encontro. “Recebi muito bem as propostas apresentadas que correspondem com meu trabalho voltado para as políticas culturais e, especialmente, que possibilite o desenvolvimento dos municípios do Rio de Janeiro”, frisou o deputado, que ainda se comprometeu a receber as propostas para projetos de emendas parlamentares.

Encontro com equipe do Ministério da Cultura

Ainda na terça, houve uma visita à equipe do Ministério da Cultura. Na oportunidade, Bravo foi recebido por representantes do Sistema Nacional de Cultura e pôde compartilhar informações sobre a Conferência Municipal que foi realizada em Barra Mansa, no último dia 27 de agosto. Além da troca de experiências, também fizeram o convite para que a equipe venha participar da Conferência Intermunicipal do Médio Paraíba, que será realizada em Valença, no dia 16 de setembro.

Marcelo Bravo comentou a importância de se reunir com representantes do Ministério da Cultura. “Pudemos não somente compartilhar as informações da Conferência, mas também promover um debate para o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. No momento, eles estão em fase de avaliação e modernização do sistema que tem dez anos de vigência. Algumas das nossas propostas estão sendo colocadas em pauta como medida de regulamentação federal que vai impactar todos os municípios”, comunicou.