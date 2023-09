Presidente da Unimed Volta Redonda recebe a Medalha Getúlio Vargas na Câmara Municipal 

Volta Redonda – A principal honraria do município de Volta Redonda foi concedida ao presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, na noite desta quinta-feira (31), na Câmara Municipal. Por indicação do vereador Paulo Conrado, Dr. Vitório recebeu a Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo de Volta Redonda.

A honraria é concedida anualmente pelos parlamentares, a pessoas ou instituições que se destacam positivamente na cidade. Dr. Vitório Moscon Puntel, foi um dos homenageados entre as 17 personalidades contempladas na noite, devido ao seu compromisso com o avanço da assistência em saúde no município e região Sul Fluminense. Após a entrega das medalhas, o médico, que também já recebeu o título de cidadão volta-redondense, foi escolhido para discursar representando os demais homenageados. Também foram contemplados os médicos Cooperados da Unimed Volta Redonda, Dr. José Ramon Barreiro Garcia e Dr. Luiz Alberto Ferreira de Castro.

“Me sinto muito honrado por este momento e homenagem. Agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Vereador Paulo Conrado e aos demais vereadores pelo reconhecimento do trabalho de todas essas pessoas que dê alguma forma contribuíram para o crescimento da cidade. Uma homenagem como essa é muito importante e divido humildemente com todas as pessoas que ao longo da minha vida me ajudaram de alguma forma, pois, reconheço que ninguém caminha sozinho. Gostaria de fazer uma homenagem especial a minha família que é a base de tudo, parte fundamental da minha vida”, disse.

No município, o médico e cirurgião torácico atuou em diversos hospitais, iniciou o primeiro serviço público de cirurgia torácica do Sul Fluminense no Hospital São João Batista. Participou da fundação da Unimed Volta Redonda, foi professor no curso de Medicina e de Enfermagem do Centro Universitário de Volta Redonda – Unifoa e atuou ativamente na liderança de ações de combate a Covid-19, como condução de parcerias público-privadas, com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, para garantir às pessoas acesso mais rápido a atendimento e testagem.

Com a expansão do Hospital Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório também incentivou no Centro Oncológico da unidade, o conceito de Cancer Center, completando o ciclo de terapia oncológica do paciente, com assistência desde o diagnóstico ao tratamento em um só lugar, sem a necessidade de se deslocar para grandes centros.

Em sua trajetória na Unimed Volta Redonda, liderou a construção do hospital, inaugurado em 2010 e a expansão com a construção do prédio B da unidade, onde também atuou como diretor. Em 2014, foi eleito vice-presidente, cargo que ocupou até março de 2022, sendo eleito, por pleito direto dos médicos cooperados, presidente da Unimed Volta Redonda.