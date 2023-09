Presidente do Departamento de Recursos Mineirais do Estado visitará a Pedreira da Voldac

Volta Redonda – O presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM.RJ), Luiz Claudio Almeida Magalhães, aceitou o convite do deputado Estadual Munir Neto, para uma visita à Pedreira da Voldac, no mês de outubro.

O convite foi feito após um debate sobre a pedreira, durante uma reunião, a pedido do Movimento Ética na Política (MEP), realizada no gabinete do deputado, na quarta-feira (13), com o objetivo de avaliar a possibilidade de inclusão area no Projeto Caminhos Geológicos do Estado.

Durante a reunião, Miguel Arcanjo, secretário Municipal do Meio Ambiente afirmou que no local não cabe mais extração mineral. “Na Pedreira da Voldac não cabe mais a extração mineral, porém temos que levantar a situação legal da rocha. Não nos opomos à proposta”, comentou Miguel ao lado de sua equipe. Já o Presidente do DRM, após ouvir, e diante algumas recomendações do parecer técnico do DRM (de 2021), sobre a pedreira, lido pela equipe do MEP, afirmou que, “Se a lavra estiver regulamentada, não podemos atuar na área”, ponderou Luiz Magalhães.

Após debate e considerações sobre a caracterização de lavra, e também a importância da proteção e valorização da pedreira para o fim proposto pelo Movimento, o deputado Munir orientou.

“Vamos trabalhar dois pontos: primeiro, fazer uma visita ‘in loco’ com presença do Luiz Magalhães. O segundo, até lá o DRM levanta toda situação da lavra junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), e a partir daí daremos novos passos,” defendeu o deputado Munir, tendo a aprovação dos presentes.

“Reafirmamos o potencial educacional, turístico e científico do espaço público abandonado”, comentou Luiz Gustavo Cavalvanti, coordenador da equipe socioambiental do MEP e membro do NPJ-UFF.

Representando a equipe do MEP, também estiveram presentes: os coordenadores socioambientais, Irineia Pereira e Zezinho, os professores Leonardo Costa de Paula e Carlos Eduardo Cunha Martins Silva, ligados à área do direito da UFF- Campus VR.