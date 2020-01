Prevenção de acidentes de trabalho é tema de capacitação em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 19:33 horas

Treinamento aconteceu no Parque Natural Municipal de Saudade e teve a adesão de mais de 50 profissionais da Atenção Básica

Barra Mansa- Com o intuito de alertar para os perigos constantes no ambiente de trabalho, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e em parceria com o Centro de Medicina e Projetos Especiais (Cempes), promoveu nesta sexta-feira (31), uma capacitação de prevenção de acidentes de trabalho. Mais de 50 profissionais da Atenção Básica atuantes nas Unidades de Saúde da Família (USF) compareceram ao evento.

Entre os assuntos abordados na capacitação estão: Estudo do ambiente e condições de trabalho; controle de risco; higiene no ambiente de trabalho; investigação de acidente ocorrido no ambiente de trabalho, entre outros.

O principal objetivo da atividade foi o cumprimento dos requisitos determinados na NR 05 (Norma Regulamentadora) da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) que visa à prevenção de doenças e acidentes decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o exercício da profissão e a prevenção da vida e promoção da saúde do trabalhador.

O gestor administrativo e assistencial do Cempes, Kioma Oliveira, pontuou o enriquecimento que os funcionários podem adquirir ao participar da capacitação.

– A evolução do colaborador contribui para a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. O colaborador quando capacitado, pode, na sua área de serviço, trabalhar para que demais companheiros estejam atentos aos perigos da profissão – relatou.

Kioma ainda enumerou os riscos encontrados para quem trabalha na área da saúde e que com a orientação correta, podem ser evitados.

– Os problemas que podem atingir quem atua na área da saúde são diversos. Desde a administração de uma medicação até ao uso incorreto do equipamento de serviço – detalhou.

Na agenda também haverá um treinamento na próxima sexta-feira, dia 07, também no Parque Natural Municipal de Saudade.