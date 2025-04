Previsão do tempo alerta para chuvas fortes no Sul Fluminense

Sul Fluminense – As cidades de Angra dos Reis e Paraty estão em alerta para chuvas fortes para o primeiro fim de semana de abril. De acordo com informações do Clima Tempo, os volumes de chuvas acumulados devem ficar entre 250 e 300 mm nos próximos três dias.

Segundo o Clima Tempo, a média de precipitação do mês em Paraty é de 250 mm. A previsão mostra que esse número pode ser batido somente nesse fim de semana. Em Angra, o volume de chuva médio é de 143 mm. Se as chuvas nos próximos dias acumularem 300 mm, seria o dobro do normal para o mês na cidade.