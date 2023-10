Previsão do tempo: Semana será de chuvas fortes no Sul Fluminense

Sul Fluminense – A semana começa com previsão de chuvas intensas para a região Sul Fluminense, devido à passagem de um ciclone extratropical que se formou no mar e está trazendo riscos de temporais para o Sudeste e para o Centro-Oeste.

De acordo com a previsão do Climatempo, a predominância durante a semana nas cidades do Sul Fluminense será de sol com nuvens, períodos nublados e pancadas de chuva fortes a qualquer hora, com ventos entre 10 e 16km/h. A temperatura deve girar entre mínima de 18ºC e máxima de 35°C em Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí e Resende. O Pico das Agulhas Negras deverá registrar mínima de 8°C e máxima de 20ºC durante a semana. As pancadas de chuva devem marcar presença durante os próximos 15 dias na região, clima típico da primavera.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso pontuando, nesta segunda-feira (2), chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) para o Sudeste e Centro-Oeste. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nessa situação, as ações recomendadas pelo INMET são que, em caso de rajadas de vento: a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações e comunicação de emergência, basta procurar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).