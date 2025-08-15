PRF flagra irregularidades em freios de caminhões na Dutra

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou esta semana a segunda fase da Operação Prisma, uma ação que combina o treinamento de agentes com a fiscalização prática de caminhões na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O foco da operação é coibir irregularidades em equipamentos obrigatórios e sistemas de freios de veículos de carga, especialmente em pontos de alto risco como a Serra das Araras.

A iniciativa busca capacitar os policiais sobre as normas mais recentes de fiscalização, garantindo que estejam aptos a identificar problemas graves que podem causar acidentes. A fase teórica do treinamento ocorreu na sede da 7ª Delegacia da PRF, em Resende, enquanto a parte prática foi executada no quilômetro 233 da Dutra, em Piraí, um trecho conhecido pela descida íngreme e curvas acentuadas.

A fiscalização gerou 58 autos de infração. Os agentes identificaram diversas irregularidades, algumas com potencial de causar acidentes graves. Entre os problemas, foram flagradas alterações no sistema de freios, incluindo a ausência de peças essenciais para o funcionamento seguro dos veículos.

Além das multas, a operação reteve seis veículos para regularização; recolheu dez documentos (CRLV) e removeu dois caminhões para o pátio por apresentarem irregularidades consideradas graves.

A PRF reforça que a fiscalização em trechos de serra é crucial, já que os problemas em sistemas de freio são um risco iminente para todos os motoristas que trafegam na via, podendo levar a acidentes de grandes proporções. A Operação Prisma seguirá ao longo de todo o mês de agosto no trecho de atuação da 7ª Delegacia da PRF.