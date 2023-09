‘Primavera Rosa’: VR inicia campanha de prevenção contra o câncer do colo do útero e de mama

Volta Redonda – Para conscientizar as mulheres sobre câncer do colo do útero e de mama, a prefeitura inicia neste sábado (23) a campanha municipal ‘Primavera Rosa’. A iniciativa segue até o dia 22 de dezembro em todas as unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) do município.

Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa é direcionada a todas as mulheres, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico para o câncer, como a coleta do preventivo – indicada para mulheres de 25 a 64 anos. Mulheres a partir do início da vida sexual também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica. O exame de mamografia é recomentado para mulheres a partir de 40 anos.

Segundo a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, da SMS, Vanessa de Lima Huguenin, a campanha pretende contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e de mama, reduzindo a mortalidade. “O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de colo do útero e de mama. Quando identificado cedo, pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos. Por isso, é importante que todas as mulheres, inclusive as gestantes, procurem atendimento nas unidades para fazer os exames e acompanhamentos necessários”, disse Vanessa.

Entre 23 de setembro e 22 de dezembro, as unidades básicas de saúde vão atender as mulheres de forma espontânea (sem agendamento), mas aquelas que quiserem agendar seu atendimento para coleta do preventivo, e também para acesso ao encaminhamento da mamografia, podem agendar os exames na unidade mais próxima da sua residência.

‘Dia D’

O Dia D da ‘Primavera Rosa’, com ampliação das atividades, será realizado em quatro sábados: 30 de setembro, 21 de outubro, 18 de novembro e 9 de dezembro. Nestes dias, todas as unidades básicas de saúde vão ficar abertas das 8h às 17h, com todos os serviços voltados às mulheres. “Durante a campanha, cada unidade básica de saúde vai fazer sua programação com café da manhã, grupos educativos e palestras. Todas as atividades visam a chamar a atenção das mulheres para a prevenção contra o câncer. Estas ações são uma forma de incentivo para que as mulheres se motivem a se cuidar”, comentou a coordenadora da Atenção Primária, Vanessa Huguenin.

Vacinação de rotina

A secretaria de Saúde também vai intensificar, durante a campanha ‘Primavera Rosa’, a atualização da caderneta de vacinação, com os imunizantes de rotina, principalmente para prevenção do HPV (papilomavírus humano). Adolescentes, tanto meninas quanto meninos, a partir dos 9 anos de idade, devem ser vacinados contra a doença. É necessário apresentar a caderneta de vacinas, o CPF ou o cartão SUS (Sistema Único de Saúde).

Exposição ‘Mulheres Incríveis’

Dentro da programação da ‘Primavera Rosa’, o município vai sediar mais uma vez a exposição ‘Mulheres Incríveis’, da fotógrafa Fabíola Ito. Com fotografias de mulheres que venceram o tratamento do câncer de mama, a mostra cria uma mensagem de otimismo e superação.

A exposição será aberta no dia 6 de outubro, às 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Com entrada gratuita, os visitantes podem conferir as fotografias de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.