Primeira cirurgia por vídeo é feita no Hospital Municipal de Porto Real

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 17:03 horas

Paciente de 91 anos passou pelo procedimento para retirada de cálculos na vesícula

Porto Real- O Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis realizou pela primeira vez desde a inauguração uma cirurgia com apoio de um sistema de videolaparoscopia, em uma paciente do município, de 91 anos, para a retirada de cálculos na vesícula. O procedimento foi feito com sucesso na última quarta-feira (29) pela equipe médica da unidade. A Secretaria de Saúde informou que a idosa está estável e se recupera bem. O diretor administrativo do hospital, Danilo Bandoli, destacou os benefícios em torno da cirurgia por vídeo.

– Esse tipo de equipamento permite que sejam feitas apenas quatro pequenas incisões, de apenas um centímetro de diâmetro, por onde passam a microcâmera e as pinças. Por isso, os riscos de complicações para o paciente são muito menores, assim como o desconforto no pós-operatório – explicou.

A intenção do corpo clínico do hospital é utilizar os equipamentos com frequência.

– Nas próximas semanas outros procedimentos já estão agendados. Considerada de alta complexidade, a cirurgia com o sistema de videolaparoscopia pode ser realizada com diferentes finalidades, após uma análise de compatibilidade do paciente – comentou.

O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, comemorou o sucesso da cirurgia e agradeceu a todos os profissionais envolvidos.

– Pela força de um trabalho de equipe, nosso Hospital tem evoluído a cada dia. Essa cirurgia é um marco para a saúde de Porto Real e uma prova que com trabalho sério e dedicação, é possível realizar grandes feitos no nosso município – comentou.

O prefeito comentou também que em março estará pronto o novo centro de imagem do Hospital.

– Em breve teremos o serviço de tomografia disponível no nosso hospital, outro grande avanço para a nossa saúde – finalizou.