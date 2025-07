Primeira edição do Arraiá da Juv anima o Centro de Angra

Angra dos Reis – O Centro de Angra dos Reis recebeu na sexta-feira (25), a primeira edição do Arraiá da Juv, promovido pela Secretaria Executiva da Juventude. O evento animou a noite com o objetivo de integrar os jovens do município e aproximá-los das ações e políticas públicas desenvolvidas ao longo do ano pela pasta.

“É uma noite de entretenimento, felicidade e diversão. É bom ver que as ações da Juventude estão alcançando os jovens e rendendo frutos”, destacou o secretário-executivo da Juventude, Maykon Renan.

O arraiá aconteceu na Rua Desembargador Altenfender, onde está localizada a Casa da Juventude. A programação contou com apresentações das quadrilhas Compadre Nequinho e Juniarte, além do show do cantor Kayu. O prefeito Cláudio Ferreti prestigiou o evento, acompanhado da primeira-dama, Beth Brito.

“Fiquei muito feliz em ver a animação da juventude e a iniciativa do secretário Maykon Renan de ceder gratuitamente as barraquinhas, incentivando a arrecadação de recursos por artistas, estudantes e projetos esportivos. É uma forma de oferecer oportunidades à nossa população”, afirmou o prefeito.

As tradicionais barraquinhas de comidas e bebidas típicas foram disponibilizadas gratuitamente pela Secretaria para que parceiros, projetos sociais e turmas de estudantes do 3º ano pudessem arrecadar recursos para atividades como formaturas, aquisição de uniformes e realização de espetáculos teatrais.

Os jovens de Angra que quiserem mais informações sobre as ações e projetos realizados pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, podem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 3365-7489 e ficar por dentro de todas as oportunidades.