Primeira fase da vacinação contra gripe entra na reta final em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 13:04 horas

Angra dos Reis– A vacinação volante dos idosos contra a H1N1 /Influenza continua até o dia 16 de abril. Até o momento já foram vacinados 14 mil idosos e 2.300 profissionais da saúde, que também fazem parte do público-alvo da ação.

Nesta semana serão intensificadas as agendas que estão programadas, tanto para as vacinações volantes – com as equipes passando pelas ruas do bairro – quanto àquelas que, por conta do estado da pessoa, serão efetuadas dentro do domicílio. O objetivo é que nenhum idoso fique sem imunização. As localidades do Morro do Tatu, Praia do Anil e Sapinhatuba I e II não constam mais no cronograma porque já foram atendidas.

A decisão de priorizar a imunização dos idosos é uma medida tomada pelo Ministério da Saúde, na intenção de resguardá-los, já que a vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias comuns. A diretriz também acaba por ajudar os profissionais de saúde no descarte das influenzas na triagem quanto ao diagnóstico para a Covid-19, além de também oferecer mais agilidade nos resultados dos testes.

Segunda fase da campanha

A partir do dia 16 será iniciada a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação, com a imunização de professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e doentes crônicos. A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão imunizadas as crianças de seis meses a menores de seis anos – 5 anos, 11 meses e 29 dias -, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto – até 45 dias após o parto -, população indígena e portadores de condições especiais. A campanha segue até o dia 23 de maio.

Cronograma vacinação volante

14 de abril: Monsuaba / Gamboa

15 de abril: Vilage / Verolme / Serra D’Água / Japuíba (Manguinho e rua Divinéia)

16 de abril: Zungu / Cantagalo / Camorim Pequeno / Morro da Glória / Encruzo da Enseada / Retiro