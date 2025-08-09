Primeira noite do Auto Music Festival reúne nostalgia, música e cultura em BM

Barra Mansa – A primeira noite do Auto Music Festival, realizada na sexta-feira (8), levou muita música, nostalgia e diversão ao Parque da Cidade, em Barra Mansa. O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação Cultura do município, reuniu um público animado e familiar para prestigiar apresentações das bandas Figurótico e O Papa é Rock, que cantaram sucessos do rock nacional e internacional das décadas de 1980 e 1990.

Além dos shows, o público conferiu uma exposição de carros antigos, que chamou a atenção dos apaixonados por automobilismo, e pôde visitar a feira de artesanato local, valorizando os artistas e empreendedores da cidade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Carvalho, destacou a satisfação com o resultado da primeira noite.

“A expectativa foi plenamente alcançada. Tivemos um público expressivo, famílias inteiras participando, clima agradável e muita energia positiva. Quero agradecer ao prefeito Luiz Furlani pela iniciativa e pelo apoio, assim como às instituições da cidade que fomentam e tornam possível a realização do Show de Prêmios. Convido todos a participarem da programação deste sábado, que promete ser ainda mais especial”, afirmou.

A moradora de Barra Mansa, Fernanda Lemos, elogiou a organização e o clima familiar do evento. “Está tudo muito bonito, bem organizado e seguro. É maravilhoso ver nossa cidade recebendo eventos assim, que unem cultura e lazer”, disse.

A programação deste sábado (9) começa às 14h com apresentação do DJ Renato Borges, seguida pelo Show de Prêmios Especial de Dia dos Pais às 15h. A festa continua com a banda Handmade, às 17h, e o encerramento será com o grupo Mulambus, às 20h. O Auto Music Festival é gratuito e aberto ao público.