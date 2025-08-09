sábado, 9 agosto 2025
Fale conosco

Primeira noite do Auto Music Festival reúne nostalgia, música e cultura em BM

Evento gratuito contou com exposição de carros antigos e feira de artesanato local

by Mayra Gomes

Foto: Gabriel Borges

Barra Mansa – A primeira noite do Auto Music Festival, realizada na sexta-feira (8), levou muita música, nostalgia e diversão ao Parque da Cidade, em Barra Mansa. O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação Cultura do município, reuniu um público animado e familiar para prestigiar apresentações das bandas Figurótico e O Papa é Rock, que cantaram sucessos do rock nacional e internacional das décadas de 1980 e 1990.

Além dos shows, o público conferiu uma exposição de carros antigos, que chamou a atenção dos apaixonados por automobilismo, e pôde visitar a feira de artesanato local, valorizando os artistas e empreendedores da cidade.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Carvalho, destacou a satisfação com o resultado da primeira noite.

“A expectativa foi plenamente alcançada. Tivemos um público expressivo, famílias inteiras participando, clima agradável e muita energia positiva. Quero agradecer ao prefeito Luiz Furlani pela iniciativa e pelo apoio, assim como às instituições da cidade que fomentam e tornam possível a realização do Show de Prêmios. Convido todos a participarem da programação deste sábado, que promete ser ainda mais especial”, afirmou.

A moradora de Barra Mansa, Fernanda Lemos, elogiou a organização e o clima familiar do evento. “Está tudo muito bonito, bem organizado e seguro. É maravilhoso ver nossa cidade recebendo eventos assim, que unem cultura e lazer”, disse.
A programação deste sábado (9) começa às 14h com apresentação do DJ Renato Borges, seguida pelo Show de Prêmios Especial de Dia dos Pais às 15h. A festa continua com a banda Handmade, às 17h, e o encerramento será com o grupo Mulambus, às 20h. O Auto Music Festival é gratuito e aberto ao público.

Foto: Gabriel Borges

 

Você também pode gostar

Eli Soares emociona público na segunda noite da...

Barra Mansa inicia readequação elétrica no Centro Administrativo

Volta Redonda renova parceria com Voltaço para apoiar...

Grave acidente na Dutra deixa uma pessoa ferida...

Prefeitura de Angra promove capacitação em concessões e...

Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a Piraí neste sábado

Feira de adoção, corrida e shows agitam fim...

Projeto Conexão Graffiti une jovens artistas de Volta...

Volta Redonda promove capacitação com tema Povo e...

Volta Redonda recebe a 31ª edição do maior...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996