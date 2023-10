Procissão em homenagem à Nossa Senhora Aparecida marca feriado em Barra Mansa

Para marcar o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na quinta-feira (12 de outubro), Barra Mansa realizou a 63ª edição da tradicional procissão fluvial. Muitos fiéis compareceram e demonstraram sua fé durante o evento, que percorreu diferentes bairros da cidade. Esta edição da procissão em homenagem à padroeira do Brasil teve o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura, da Associação de Canoeiros e da Paróquia de São Sebastião.

A programação foi iniciada com uma carreata, que, no início da tarde, partiu da residência da Família Baião, no Centro, e seguiu até o bairro Vila Maria. A Família Baião é organizadora do evento há três gerações. Rogério Baião, um dos organizadores do evento, contou como sua família tem mantido a tradição de fé há décadas.

– Nossa procissão começou em 1960 com meu avô Joaquim Baião, passando para meu pai, Jurandir Baião. Agora está comigo e meus irmãos, levando essa grande festa religiosa para a região. Para nós católicos trata-se de uma data muito importante pois comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida e exaltamos sua importância na vida de Jesus. Com muito orgulho, que agradeço a Deus pela oportunidade de elevar seu nome neste dia através da poderosa intercessão de Maria. Agradeço também a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização dessa procissão. As amizades e parcerias fizeram a diferença. Viva Nossa Senhora! – destacou.

O Louvor do Ministério Unidos por Cristo teve início no final da tarde, no Centro, e, durante a noite, aconteceu a procissão fluvial nas águas do Rio Paraíba do Sul, emocionando todos os fiéis pelo caminho. A imagem da santa passou pelo bairro Roberto Silveira e pela Rua Presidente Getúlio Vargas, próximo à Câmara Municipal.

Em seguida, uma carreata saiu também do Roberto Silveira e passou pelas principais ruas de Barra Mansa, até a entrada da Igreja Matriz de São Sebastião. A programação foi concluída com o ato final de veneração, também no Centro, contando com a presença de milhares de fiéis que participaram de todo percurso com muita adoração, união e emoção.