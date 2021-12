Procon-VR orienta consumidores durante as compras natalinas

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 12:47 horas

Órgão divulgou dicas para evitar transtornos na hora de adquirir os presentes

Volta Redonda – As festividades de fim de ano estão próximas e a compra de presentes se intensifica nesse período. Com ela vêm preocupações com a questão financeira, principalmente nesse momento de recuperação econômica que o país atravessa. Como forma de orientar a população de Volta Redonda durante suas compras, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor do município (Procon-VR) divulgou uma lista de dicas para evitar transtornos.

De acordo com o coordenador do Procon-VR, João Silveira, uma dica importante é em relação à troca de mercadoria. Ele explica que o consumidor pode exigir ao vendedor que coloque o prazo de troca do produto na nota fiscal, estabelecendo assim um compromisso para a possibilidade de troca – o que não é obrigatório por lei.

“Quando a compra é feita fora do estabelecimento, seja por telefone ou internet, você tem sete dias para desistir. Mas, quando você vai à loja, escolhe e compra, você não tem esses dias. O Natal é um período de exceção, porque normalmente o consumidor compra presentes que, em alguns casos, costumam ser trocados. Apesar de não ser obrigatório por lei, a maioria do comércio adota essa prática de troca”, explicou João.

Além da troca de mercadoria, o Procon-VR ressalta a necessidade de o consumidor fazer uma boa pesquisa de preços antes de ir às compras. João Silveira destaca que é importante ir a várias lojas e, no caso de compras online, visitar vários sites.

“O segredo é pesquisar o preço. Na internet tem que prestar atenção nas armadilhas, porque você não está vendo a loja o que está comprando, como acontece na compra presencial. Tem que ver se o endereço eletrônico é confiável. No site do Procon de São Paulo, por exemplo, há uma relação de sites que não são confiáveis. O consumidor tem que ter muito cuidado ao comprar”, contou o coordenador.

Outra dica importante é referente ao décimo terceiro salário, que é utilizado por muitos trabalhadores para comprar os presentes de fim de ano. Segundo o coordenador do Procon-VR, caso a pessoa tenha dívidas a pagar, o ideal é utilizar o décimo terceiro para quitar essa dívidas.

“O primeiro passo é pagar dívida, porque ela gera juros. E evite empréstimos. Se for realmente necessário, é recomendado procurar o que tiver a menor taxa de juros. Geralmente é o consignado, porque a entidade financeira tem a garantia total de recebimento, por ser vinculado ao salário”, acrescentou.

A Prefeitura de Volta Redonda lembra à população que o uso de máscara permanece obrigatório nesse período de pandemia, principalmente dentro dos estabelecimentos comerciais da cidade, onde também estão disponíveis álcool para higienização das mãos.

Serviço



Caso tenha alguma dúvida, os cidadãos podem procurar o Procon de Volta Redonda, que atende na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, sem intervalo para almoço. Os números de contato são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 e 3339-9207.