PROEP-Mulher de Angra participa de capacitação da Ronda Maria da Penha

Curso da Guarda Municipal do Rio qualifica agentes para atuar no enfrentamento à violência doméstica

Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis enviou representantes do PROEP-Mulher (Programa de Orientação e Enfrentamento à Violência contra a Mulher) para participarem do Curso de Capacitação promovido pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio). A aula inaugural aconteceu no dia 18 de agosto, no auditório da Academia de Ensino, em São Cristóvão, reunindo agentes da capital e de mais 11 cidades fluminenses.

Em sua sexta edição, o curso tem como objetivo qualificar guardas e agentes de segurança para atuar no enfrentamento à violência doméstica, fortalecendo a rede de proteção às mulheres. Até o dia 4 de setembro, as participantes terão acesso a palestras e oficinas ministradas por profissionais de diversas instituições, entre elas o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Atendimento à Mulher, Corpo de Bombeiros e entidades especializadas no tema.

As agentes Noemi Rodrigues e Danielle Neves, que atuam no PROEP-Mulher de Angra e representam a cidade, destacaram a relevância da formação.

“Esse curso é fundamental para que possamos trazer novas práticas e estratégias de atuação para o município. O aprendizado compartilhado com outras cidades fortalece nossa rede de proteção em Angra”, afirmou Noemi Rodrigues.

Danielle Neves também ressaltou a importância da capacitação: “O combate à violência doméstica exige preparo constante. Esse intercâmbio de experiências nos permite ampliar nossa visão e atuar de forma cada vez mais eficiente na defesa das mulheres angrenses.”

O secretário de Segurança Pública de Angra, Douglas Barbosa, reforçou o compromisso da gestão municipal com a proteção das mulheres.

“Investir em capacitação é investir em proteção à vida. Nossas agentes do PROEP-Mulher estão se preparando para ampliar as ações de enfrentamento à violência doméstica em Angra. Esse é um passo importante para garantir dignidade, segurança e acolhimento às mulheres de nossa cidade”, disse Douglas.

