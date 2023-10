Professora do Colégio Themis leva projeto ‘Escrevendo a Cidadania’ na Câmara Municipal

Volta Redonda – Na última sessão legislativa da Câmara Municipal, nesta quinta (5), um momento especial marcou o plenário. A Professora Francis, do Colégio Themis, foi recebida pelos vereadores ao apresentar o projeto ‘Escrevendo a Cidadania’. O momento foi marcado pela entrega de cartinhas repletas de ideias e demandas dos alunos do 6° ano, que expressaram suas preocupações e aspirações para a comunidade.

As cartas, elaboradas pelos estudantes, foram entregues a todos os vereadores presentes, proporcionando uma visão privilegiada das necessidades e desejos da juventude local. O destaque das demandas foi a reforma do Colégio Themis, que mostrou uma prioridade inegável.

O presidente da câmara, vereador Paulo Conrado, recebeu a professora e permitiu a entrega das cartas durante a sessão e afirmou que o projeto é “uma aula de cidadania”.

O vereador Raone, que recentemente realizou uma fiscalização no colégio, confirmou a coerência entre as demandas dos alunos e a situação encontrada no local. O colégio, com seus 50 anos de história, apresenta necessidades urgentes, como a reforma das instalações e a renovação da pintura, que há muito tempo está desbotada.

“É uma escola que de fato precisa de um olhar de carinho, sendo que a última reforma foi em 2017. A escola está precisando de uma pintura, com o muro da entrada cedendo. A FEVRE tem um ensino de excelência e merece esse cuidado” afirmou o vereador.

Durante a sessão, a Professora Francis fez questão de enfatizar a importância do projeto ‘Escrevendo a Cidadania’ e das demandas dos estudantes, afirmando: “Esta carta não é pelo bairro apenas, é muito mais. É por este espaço, pela nossa escola de 50 anos em que as crianças dizem que precisa de mais cor. Precisa de uma reforma, de um espaço que é de afeto, de luta e de respeito.”

A sessão legislativa foi marcada para sensibilização dos vereadores em relação às demandas da comunidade escolar do Colégio Themis. O projeto ‘Escrevendo a Cidadania’ estabeleceu a importância de ouvir a voz dos jovens e investir em melhorias que beneficiem não apenas a escola, mas toda a comunidade.

O próximo passo será a discussão das medidas possíveis para atender às demandas apresentadas e garantir um ambiente educacional adequado e inspirador para os estudantes do Colégio Themis, um patrimônio de 50 anos de história na cidade de Volta Redonda. O vereador Dinho, presidente da comissão de educação, assumiu o compromisso de reivindicar junto a todos os vereadores a reforma da escola diretamente com o prefeito municipal.