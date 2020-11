Professora do UniFOA escreve capítulo de livro sobre pandemia Covid-19

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 11:26 horas

Volta Redonda – A professora do UniFOA, Ivanete de Oliveira, participou da elaboração do livro “Educação Superior e Covid-19: Desafios e Possibilidades” apresenta uma coletânea de relatos de experiências vivenciados durante a pandemia por professores, pesquisadores e interessados no movimento educacional superior. Ivanete escreveu um capítulo da obra que contém 165 páginas e foi escrito por cerca de 40 autores que expõem as realidades enfrentadas em relação a pandemia. O lançamento do e-book acontece nesta quarta-feira, 25, às 18:00 horas, no canal do YouTube da ILAPE (Instituto Latino Americano de Planejamento Educacional (ILAPE) .

O capítulo escrito pela professora Ivanete, “Mentoria para a elaboração de adendos em documentos institucionais: evidências do período pandêmico”, nasceu a partir de um curso de atualização em que a escritora participou.

“A pandemia da Covid-19 foi o principal mediador que contribuiu para se pensar sobre possibilidades, limitações e desafios para se construir uma educação superior fortemente sintonizada com este tempo e projetada para além dele. Nessa perspectiva, pensamos sobre a necessidade de desenvolver um trabalho colaborativo e coletivo de forma planejada e comprometida com a valorização das pessoas que desenvolvem seus projetos de formação profissional e, sobretudo, de vida”, destacou a professora.

Para a Fundação Oswaldo Aranha e para o UniFOA a obra provoca reflexões acerca do conjunto de ações que foram assumidas como práticas para superar as dificuldades vivenciadas neste período de pandemia.

“Desse modo, ao analisar a viabilidade e as implicações de tais ações, o profissional do ensino superior – gestor, docente e técnico-administrativo – aprimora sua competência estratégica no sentido de se posicionar de maneira decisória e resolutiva frente à necessária qualidade da educação superior ofertada. Portanto, é trabalhado o desenvolvimento da capacidade de analisar uma determinada situação, identificar uma problemática, implementar ações de melhorias, utilizar novas metodologias e tecnologias, compreender a relevância de práticas que possam ser incorporadas como construtor para a qualidade da aprendizagem do educando e, consequentemente, para o aprimoramento do desenvolvimento institucional”, pontuou Ivanete.

A arrecadação do e-book será revertida para o Centro de Referência em Reabilitação do Valparaiso, situado na área especial da Cidade Jardins, em Brasília. Para adquirir a obra, basta acessar o site da ILAPE.