Professores e adultos de 55 a 59 anos devem se vacinar nesta terça-feira contra a gripe, em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 20:15 horas

Vacinação acontece por meio de drive-thru, de 8h às 17h, na Ilha São João

Volta Redonda- Professores das redes municipal e particular de ensino e adultos, de 55 a 59 anos, devem se vacinar nesta terça-feira, dia 16, contra a gripe em mais uma etapa da campanha de vacinação. A vacinação acontecerá em drive-thru de 8h às 17h, na Ilha São João.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, a vacinação contra a Influenza (gripe) não acrescenta imunidade contra o novo coronavírus, mas é importante para aumentar a imunidade do grupo de risco, além de reduzir a circulação do vírus H1N1 na cidade.

– Neste momento de pandemia, a vacinação contra a Influenza contribui também para evitar superlotação de unidades de saúde, reduzindo o aparecimento de novos casos de síndromes respiratórias que precisam de atendimento em nossa rede de atenção à saúde – disse a secretária.