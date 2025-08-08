Professores e estagiários de Barra Mansa participam de capacitação em natação

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu, nesta sexta-feira (8), uma capacitação para professores e estagiários da área esportiva, com foco no ensino e na prática segura da natação. A ação ocorreu no Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI), no Centro, e reuniu profissionais da rede municipal e estudantes de graduação em Educação Física.

A capacitação contou com palestras conduzidas por especialistas da área, incluindo o secretário Mário Jorge, que falou sobre as perspectivas do esporte em Barra Mansa; o salva-vidas Joelson da Rocha Pinheiro, que abordou os cuidados e procedimentos de primeiros socorros no ambiente aquático; a gerente de Natação com Piscina e professora da SMJEL, Rafaela Neves, que apresentou o módulo ‘Fundamentos Básicos da Natação I’; e os professores de Educação Física e natação, Carlos Eduardo de Sá e Erick Antonini da Costa, que falaram sobre carreira e mercado de trabalho na área.

Para Rafaela Neves, a natação é uma das modalidades mais completas e acessíveis.

“A natação é uma atividade física completa, considerada uma das melhores práticas. Ela trabalha a musculatura, a questão cardiorrespiratória e também atua em processos de recuperação e prevenção de doenças. É indicada para todos os públicos, crianças, adultos, bebês e idosos. As pessoas a procuram tanto para aprendizado quanto para recreação, visando melhorar a qualidade de vida”, destacou a professora.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge, falou sobre o momento de avanço que o setor vive no município.

“O esporte em Barra Mansa está vivendo um período de expansão e fortalecimento. Temos investido na formação de profissionais, na melhoria da infraestrutura e na ampliação dos nossos projetos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a atividades esportivas de qualidade. Nosso compromisso é oferecer oportunidades que incentivem a prática esportiva desde a infância, contribuindo para a saúde, a educação e o desenvolvimento social da nossa população”, afirmou Mário.