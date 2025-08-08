sexta-feira, 8 agosto 2025
Fale conosco

Professores e estagiários de Barra Mansa participam de capacitação em natação

Iniciativa promoveu palestras conduzidas por profissionais de Educação Física, com a presença de estudantes de graduação na área

by arthur

Foto: Arthur Andrade

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa promoveu, nesta sexta-feira (8), uma capacitação para professores e estagiários da área esportiva, com foco no ensino e na prática segura da natação. A ação ocorreu no Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI), no Centro, e reuniu profissionais da rede municipal e estudantes de graduação em Educação Física.

A capacitação contou com palestras conduzidas por especialistas da área, incluindo o secretário Mário Jorge, que falou sobre as perspectivas do esporte em Barra Mansa; o salva-vidas Joelson da Rocha Pinheiro, que abordou os cuidados e procedimentos de primeiros socorros no ambiente aquático; a gerente de Natação com Piscina e professora da SMJEL, Rafaela Neves, que apresentou o módulo ‘Fundamentos Básicos da Natação I’; e os professores de Educação Física e natação, Carlos Eduardo de Sá e Erick Antonini da Costa, que falaram sobre carreira e mercado de trabalho na área.

Para Rafaela Neves, a natação é uma das modalidades mais completas e acessíveis.

“A natação é uma atividade física completa, considerada uma das melhores práticas. Ela trabalha a musculatura, a questão cardiorrespiratória e também atua em processos de recuperação e prevenção de doenças. É indicada para todos os públicos, crianças, adultos, bebês e idosos. As pessoas a procuram tanto para aprendizado quanto para recreação, visando melhorar a qualidade de vida”, destacou a professora.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge, falou sobre o momento de avanço que o setor vive no município.

“O esporte em Barra Mansa está vivendo um período de expansão e fortalecimento. Temos investido na formação de profissionais, na melhoria da infraestrutura e na ampliação dos nossos projetos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a atividades esportivas de qualidade. Nosso compromisso é oferecer oportunidades que incentivem a prática esportiva desde a infância, contribuindo para a saúde, a educação e o desenvolvimento social da nossa população”, afirmou Mário.

 

 

Você também pode gostar

CBMERJ realiza ação preventiva para reforçar estratégias contra...

Justiça manda prender idoso por estupro de vulnerável...

DNIT acompanha avanço de obra estratégica em Barra...

Tiros na madrugada deixam jovem em estado grave...

Moradores do Parque Mambucaba serão ouvidos pelo PCA

Audiência aprova Plano de Aplicação da Lei Aldir...

Angra celebra Santa Dulce dos Pobres com festa...

Agosto Dourado: maternidade de Pinheiral promove conversas sobre...

UniFOA investe na capacitação da equipe de Enfermagem...

VR sedia maior olimpíada para pessoas com deficiência...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996