Professores fazem protesto pela reabertura das academias de ginástica

Matéria publicada em 11 de junho de 2020, 11:46 horas

Volta Redonda – Professores de Educação Física protestaram pedindo a retomada das atividades físicas. Os profissionais afirmam que os exercícios são imprescindíveis para a saúde da população e que, em alguns casos, as atividades seguem recomendações médicas.

– Não estamos falando apenas da abertura de academias de ginástica, mas sobre a importância dessa atividade para a saúde dos alunos, que em boa parte dos casos, realizam exercícios por conta das recomendações médicas, ou seja, exercícios físicos são essenciais – disse um dos professores no protesto, Leonardo Inácio, que atua na área há 13 anos.

O protesto, que aconteceu pela Centro e terminou na praça da prefeitura, no Aterrado, contou com pelo menos 200 profissionais, segundo os organizadores do evento. A estimativa do setor é de que com a pandemia de Covid-19 pelo menos 20 academias de ginástica da cidade tenham fechado as portas nos últimos três meses.

Sobre o retorno das academias e clubes sociais, o prefeito Samuca Silva destacou que pelo fato de outros órgãos serem contra a reabertura, o Município protocolou uma ação na justiça pedindo que a reabertura destes estabelecimentos ocorra com medidas claras de segurança, como adotadas por outras atividades.