Profissionais da música terão capacitação gratuita em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Músicos, maestros, professores, monitores e alunos de música de todos os níveis da região Médio Paraíba e Centro Sul fiquem atentos para essa excelente notícia. Nesta terça-feira, dia 12, foram abertas as inscrições para as Oficinas de Capacitação Pedagógica para apoio às bandas de música e orquestras do Estado do Rio de Janeiro. O evento será realizado em Barra do Piraí, nos próximos dias 29 e 30 de setembro e 1° de outubro, por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Cultura (SececRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFRJ), com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O anúncio foi feito nas redes sociais do pelo assessor da Secretaria de Cultura do Estado, Cristiano Almeida.

“Essa capacitação será para todos os maestros, professores e alunos de música de toda a região Centro Sul Fluminense. Serão oficinas, divididas em três famílias de instrumentos: madeiras, metais e percussão. Serão três dias de muito estudo e conhecimento ao lado de professores e mestres em música da UFRJ. O evento acontecerá na Estação Cultural Rosemar Pimentel, na Praça Heitor Vale (Rua da Estação), no Centro. Você não pode ficar de fora”, ressaltou Almeida.

As inscrições se encerram no dia 27 de setembro e podem ser feitas no seguinte link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTc6fkL__HghUD2Hhj6Q6kGLex-RPQujuPDyptHbG81UDp1g/viewform