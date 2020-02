Profissionais de educação passam por capacitação em Porto Real

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 17:44 horas

Ciclo de oficinas marcou o início do ano letivo na rede municipal de ensino

Porto Real- Um ciclo de oficinas de capacitação aos profissionais de educação deu início ao ano letivo na rede municipal de ensino de Porto Real. A prefeitura informou que foram promovidas 24 oficinas temáticas aos quase 500 profissionais, as ações aconteceram no Ciep Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes, no bairro Freitas Soares, no dia 31 de janeiro e 03 deste mês.

Na primeira fase participaram do ciclo de oficinas motoristas, disciplinários, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de creche, monitores, mediadores e cozinheiras. Já na segunda fase, a capacitação foi direcionada aos professores de educação infantil, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano e da educação de jovens e adultos (EJA).

O prefeito Ailton Marques destacou que a ação contribui para aprimorar a qualidade de ensino na rede municipal, sendo um compromisso da prefeitura junto a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo.

– Para o devido aprimoramento do ensino, em nossa cidade, é primordial desenvolver estratégias que ampliem o universo do aprendizado, abrangendo essa temática não só aos estudantes, mas também aos profissionais de educação. Promover esse ciclo de oficinas é reafirmar e consolidar o compromisso da prefeitura em manter uma educação de qualidade em nosso município – declarou o prefeito.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, presente ao evento, comentou que a promoção do ciclo de oficinas visa ampliar os recursos relacionados ao aprendizado.

– Trabalhamos no ciclo os temas: Neurociência; Aprendizagem Significativa; Conscientização Corporal; Desenvolvimento Infantil; Contação de Histórias; Metodologias de Alfabetização; Competências e Habilidades Curriculares; Educação no Trânsito; Escrituração Escolar; Educação Inclusiva; Ética Profissional e Trabalho em Equipe – disse, acrescentando que: “Todos os temas visaram o bom andamento da prática de todos os profissionais da rede municipal, com o intuito de promover melhorias significativas no processo de aprendizagem, fortalecendo as metodologias de trabalho, a interação e o desenvolvimento profissional e pessoal de nossos colaboradores”, concluiu o secretário.

Mais presenças

O evento contou também com as presenças do vereador Paulo César e do secretário municipal de Meio Ambiente, Reinaldo José Raimundo.